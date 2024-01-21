Звідки беруться народні прикмети: топ 5 забобонів

Згідно зі словником, забобон — це хибне вірування в те, що деякі явища є проявом надприродних сил або слугують ознакою майбутнього.

Related video

Прикмети і забобони супроводжують людство протягом усієї його історії. Ці повір'я, здавалося б, не мають логічного пояснення, але проте вони глибоко вкоренилися в культурі та повсякденному житті багатьох народів. Деякі прикмети такі популярні, що їх знають і дотримуються навіть ті, хто вважає себе абсолютно несхильним до впливу забобонів, пише Ivona.

ТОП 5 забобонів

Які прикмети є найбільш поширеними:

1. Розбите дзеркало — до нещастя.

Ця прикмета має давнє коріння. Вважалося, що дзеркало здатне захопити частину душі людини, і коли воно розбивається, душа пошкоджується. У середньовіччі розбите дзеркало вважалося передвістям семи років невдач, оскільки люди вірили, що душа оновлюється кожні сім років.

2. Проходження під сходами приносить невдачу.

Це марновірство виникло в християнській Європі. Трикутник, утворений стіною, землею і сходами, розглядався як священний символ, а проходячи крізь нього, людина порушувала його святість.

3. Чорна кішка, що перебігає дорогу.

У середні віки чорні кішки асоціювалися з відьмами і чорною магією. Вважалося, якщо чорна кішка перетне ваш шлях, це знак нещастя або навіть зла.

4. Знайти підкову — на щастя.

Це марновірство походить із стародавньої Європи, де підкови використовувалися для захисту від злих духів. Підкова, знайдена на дорозі, вважалася щасливим знаком, особливо якщо вона була звернена рогами вгору.

5. Розсипати сіль — до сварки.

У давнину сіль була дорогим товаром, і її розсипання вважалося великою втратою. Тому існувало повір'я, що розсипання солі може призвести до сварок і нещасть у домі.

Читайте також:

Столітні забобони: у що вірили моряки сотні років тому

Як привернути удачу, любов і гроші

П'ятниця 13-те: прикмети та забобони, що сьогодні не можна робити

Походження прикмет

Прикмети та забобони часто виникають із давніх вірувань і ритуалів. Багато з них пов'язані з релігією, міфологією, або ж зі спробами пояснити незрозумілі явища природи. З плином часу первісний сенс багатьох прикмет втрачається, але вони продовжують жити в культурі, передаючись із покоління в покоління.

Прикмети також відображають людське прагнення до пошуку знаків і передбачень майбутнього. У багатьох випадках вони слугують способом впоратися з невизначеністю і пошуком контролю над власною долею.

У сучасному світі, незважаючи на науковий підхід до пояснення багатьох явищ, прикмети все ще відіграють роль у житті багатьох людей. Вони є частиною культурної спадщини і продовжують впливати на повсякденні рішення і поведінку багатьох людей по всьому світу.

Читайте також:

Головні прикмети на Хрещення Господнє

Коли і чому потрібно прибирати новорічну ялинку 2024

Що чекати після того, як спіткнувся