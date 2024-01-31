Як швидко почистити мікрохвильовку та кавомашину: кілька простих способів
Щоб відмити мікрохвильовку, налийте в миску воду і вичавіть у неї сік лимона. Так ви не тільки очистите, а й продезінфікуєте мікрохвильовку, а також усунете неприємні запахи.
Чистота побутової техніки — запорука її довговічності та ефективності. Особливо це стосується таких пристроїв, як мікрохвильові печі та кавомашини, які використовуються щодня, повідомляє Ivona.
Господині використовують кілька простих і швидких способів, щоб підтримувати їх у чистоті.
Чищення мікрохвильової печі
1. Використання лимона або оцту.
Візьміть миску, заповнену водою на половину. Додайте або кілька ложок оцту, або лимонний сік. Помістіть миску в мікрохвильовку і ввімкніть на повну потужність приблизно на 5 хвилин. Пари допоможуть розм'якшити забруднення. Після завершення програми обережно вийміть миску і протріть внутрішню поверхню мікрохвильовки м'якою ганчіркою або губкою.
2. Сода для плям, які важко вивести.
Якщо є складні забруднення, використовуйте соду. Нанесіть пасту з води та соди на забруднені місця. Залиште на 5-10 хвилин, а потім акуратно протріть поверхню.
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Чищення кавомашини
1. Промивання оцтом.
Змішайте рівні частини води та білого оцту. Заповніть цим розчином резервуар для води в кавомашині та увімкніть на повний цикл. Після завершення пропустіть через кавоварку ще два цикли з чистою водою, щоб видалити залишки оцту.
2. Чищення фільтрів і деталей.
Розберіть кавомашину й акуратно вимийте всі знімні деталі (наприклад, фільтр-тримач, краплевловлювач) у теплій воді з м'яким мийним засобом. Ретельно промийте і висушіть перед поверненням на місце.
Загальні поради щодо догляду:
- чистіть мікрохвильову піч і кавоварку регулярно, щоб запобігти накопиченню стійких забруднень;
- використовуйте м'які губки і ганчірки, щоб не пошкодити поверхні пристроїв;
- після чищення переконайтеся, що всі елементи повністю висохли перед наступним використанням.
Дотримання цих простих рекомендацій допоможе зберегти ваші пристрої в ідеальному стані та продовжити їхній термін служби.
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