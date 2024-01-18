З азійськими нотками: незвичний рецепт борщу
Популяризатор українського борщу Євген Клопотенко пропонує подивитися на відому страву під новим кутом. До борщу можна навіть додати алкоголь.
Український шеф-кухар Євген Клопотенко ділиться рецептом незвичайного приготування борщу в азійському стилі.
ІНГРЕДІЄНТИ:
- 200 г яловичини;
- 1 ст.л. солі;
- 2 картоплини;
- 1 буряк;
- 2 яблука;
- 1 ч.л. оцту;
- 8 шт. чорносливу;
- 100 г печериць;
- 50 мл червоного вина;
- 100 г риби (хек);
- 5 гілочок кропиви;
- 1 невеликий корінь імбиру;
- 2 яйця.
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Для початку кладемо 200 г яловичини в каструлю, заливаємо водою, додаємо 1 ст.л. солі та ставимо варитися на 40 хвилин. Відварюємо 2 яйця накруто.
Ріжемо буряк і 2 яблука соломкою, на яблука бризкаємо оцтом, щоб вони не потемнішали. Розрізаємо 8 чорносливин навпіл, а 100 г печериць – начетверо.
Нарізаємо 2 картоплини та даємо їх у бульйон. Варимо 10-15 хвилин.
Пасерування: розігріваємо в пательні 2 ст.л. олії, викладаємо буряк і смажимо 2-3 хвилини. Потім додаємо яблука, чорнослив і печериці, а ще через 2-3 хвилини вливаємо 50 мл червоного вина. Чекаємо 1-2 хвилини, поки алкоголь випарується, та знімаємо з вогню.
Додаємо 100 г риби та пасерування в борщ і варимо його 5 хвилин.
Шаткуємо 5 гілочок кропиви, нарізаємо брусочками корінь імбиру та додаємо їх у борщ. Варимо ще 2-3 хвилини.
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