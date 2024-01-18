З азійськими нотками: незвичний рецепт борщу

Популяризатор українського борщу Євген Клопотенко пропонує подивитися на відому страву під новим кутом. До борщу можна навіть додати алкоголь.

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Український шеф-кухар Євген Клопотенко ділиться рецептом незвичайного приготування борщу в азійському стилі.

ІНГРЕДІЄНТИ:

200 г яловичини;

1 ст.л. солі;

2 картоплини;

1 буряк;

2 яблука;

1 ч.л. оцту;

8 шт. чорносливу;

100 г печериць;

50 мл червоного вина;

100 г риби (хек);

5 гілочок кропиви;

1 невеликий корінь імбиру;

2 яйця.

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Для початку кладемо 200 г яловичини в каструлю, заливаємо водою, додаємо 1 ст.л. солі та ставимо варитися на 40 хвилин. Відварюємо 2 яйця накруто.

Ріжемо буряк і 2 яблука соломкою, на яблука бризкаємо оцтом, щоб вони не потемнішали. Розрізаємо 8 чорносливин навпіл, а 100 г печериць – начетверо.

Нарізаємо 2 картоплини та даємо їх у бульйон. Варимо 10-15 хвилин.

Пасерування: розігріваємо в пательні 2 ст.л. олії, викладаємо буряк і смажимо 2-3 хвилини. Потім додаємо яблука, чорнослив і печериці, а ще через 2-3 хвилини вливаємо 50 мл червоного вина. Чекаємо 1-2 хвилини, поки алкоголь випарується, та знімаємо з вогню.

Додаємо 100 г риби та пасерування в борщ і варимо його 5 хвилин.

Шаткуємо 5 гілочок кропиви, нарізаємо брусочками корінь імбиру та додаємо їх у борщ. Варимо ще 2-3 хвилини.

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