Дерматологиня назвала три речі, які категорично не можна робити з нігтями

Звичка гризти нігті або відривати задирки може призвести до неприємних наслідків. Докторка Ліндсі Зубрицькі показала, до яких саме.

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Сертифікована дерматологиня докторка Ліндсі Зубріцкі з Міссісіпі у себе в TikTok розповіла про три речі, які вона ніколи б не зробила зі своїми нігтями.

Лікарка почала свою розповідь із пояснення, чому вона ніколи не кусає нігті.

"Це не тільки дуже антисанітарно, а й наші нігті — дуже поширене місце для появи бородавок. А бородавки заразні, тому щоразу, коли ми кусаємо нігті, ми можемо перенести ці бородавки до рота, і в підсумку ваш рот може мати ось такий вигляд", — продовжила вона, показавши фотографію чийогось рота, оточеного розсипом бородавок.

За даними Американської академії дерматологічної асоціації, бородавки — це шишки і нарости на шкірі, які зазвичай з'являються "коли вірус заражає верхній шар шкіри" і часто трапляються на руках.

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Зубрицкі також не радить колупати задирки.

"Якщо ви зробите це, це може призвести до рани на пальці або нігті, що може призвести до перенесення бактерій у шкіру, що призведе до інфекції, званої пароніхією, ось так", — пояснила вона.

За даними клініки Клівленда, пароніхія може виникнути, коли бактерії потрапляють поруч із нігтьовим валиком і кутикулою. При цьому вона зачіпає як руки, так і пальці ніг. Інфекція також може бути спричинена подразненням від води та інших хімікатів.

"Вони доволі болючі, й іноді для їхнього лікування потрібні пероральні антибіотики", — підкреслила дерматологиня.

Третім пунктом у її списку став гель-манікюр.

"Вийшло дослідження, яке показує, що ці УФ-сушки можуть призвести до пошкодження ДНК і мутацій у клітинах людини. Це один із кроків до виникнення раку", — сказала Зубрицьки. Вона додала, що необхідно провести додаткові дослідження, щоб визначити, наскільки небезпечним насправді може бути гель-манікюр.

"Я, як дерматолог, не буду йти на такий ризик", — підсумувала лікарка.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

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