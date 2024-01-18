Дерматологиня назвала три речі, які категорично не можна робити з нігтями
Звичка гризти нігті або відривати задирки може призвести до неприємних наслідків. Докторка Ліндсі Зубрицькі показала, до яких саме.
Сертифікована дерматологиня докторка Ліндсі Зубріцкі з Міссісіпі у себе в TikTok розповіла про три речі, які вона ніколи б не зробила зі своїми нігтями.
Лікарка почала свою розповідь із пояснення, чому вона ніколи не кусає нігті.
"Це не тільки дуже антисанітарно, а й наші нігті — дуже поширене місце для появи бородавок. А бородавки заразні, тому щоразу, коли ми кусаємо нігті, ми можемо перенести ці бородавки до рота, і в підсумку ваш рот може мати ось такий вигляд", — продовжила вона, показавши фотографію чийогось рота, оточеного розсипом бородавок.
За даними Американської академії дерматологічної асоціації, бородавки — це шишки і нарости на шкірі, які зазвичай з'являються "коли вірус заражає верхній шар шкіри" і часто трапляються на руках.
@dermguru #greenscreen did you know nail biting also causes bad breath?! #thingsiwouldneverdo #dermtips #nailproblems #hangnail #gelnails #dermguru ♬ Quirky Suspenseful Indie-Comedy(1115050) - Kenji Ueda
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Зубрицкі також не радить колупати задирки.
"Якщо ви зробите це, це може призвести до рани на пальці або нігті, що може призвести до перенесення бактерій у шкіру, що призведе до інфекції, званої пароніхією, ось так", — пояснила вона.
За даними клініки Клівленда, пароніхія може виникнути, коли бактерії потрапляють поруч із нігтьовим валиком і кутикулою. При цьому вона зачіпає як руки, так і пальці ніг. Інфекція також може бути спричинена подразненням від води та інших хімікатів.
"Вони доволі болючі, й іноді для їхнього лікування потрібні пероральні антибіотики", — підкреслила дерматологиня.
Третім пунктом у її списку став гель-манікюр.
"Вийшло дослідження, яке показує, що ці УФ-сушки можуть призвести до пошкодження ДНК і мутацій у клітинах людини. Це один із кроків до виникнення раку", — сказала Зубрицьки. Вона додала, що необхідно провести додаткові дослідження, щоб визначити, наскільки небезпечним насправді може бути гель-манікюр.
"Я, як дерматолог, не буду йти на такий ризик", — підсумувала лікарка.
Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.
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