Пісочне печиво з кедровими горішками: ароматна домашня випічка до чаю

Просте в приготуванні печиво не тільки потішить вас своїм смаком, а й наповнить дім затишним ароматом запеченого тіста та кедрових горішків.

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Пісочне печиво з кедровими горішками — це вишуканий і водночас простий десерт, який припаде до смаку кожному. Ніжне, хрустке печиво з нотками кедрових горішків стане ідеальним доповненням до ранкового чаю або кави, пише Say7.

Інгредієнти:

борошно пшеничне — 300 г;

вершкове масло (м'яке) — 200 г;

цукор — 150 г;

яйце куряче (жовток) — 1 штука;

кедрові горішки — 50 г;

ванільний цукор — 1 пакетик;

розпушувач тіста — 1 чайна ложка;

сіль — щіпка.

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Приготування:

Крок 1. У глибокій мисці змішайте м'яке вершкове масло з цукром до однорідності. Додайте жовток і ванільний цукор, ретельно перемішайте.

Крок 2. Просійте борошно разом із розпушувачем і сіллю. Поступово додавайте сухі інгредієнти в масляно-яєчну суміш, замішуючи м'яке тісто.

Крок 3. Додайте кедрові горішки в тісто й акуратно розподіліть їх.

Крок 4. Сформуйте з тіста ковбаску, загорніть у харчову плівку і залиште в холодильнику на 30 хвилин.

Крок 5. Розігрійте духовку до 180°C. Наріжте охолоджене тісто на невеликі кружечки завтовшки приблизно 5 мм.

Крок 6. Викладіть печиво на деко, застелене пергаментним папером, і випікайте близько 15-20 хвилин до золотистого кольору.

Крок 7. Готове печиво остудіть на решітці. Подавайте з чаєм або кавою.

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