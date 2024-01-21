Італійський весільний суп у скороварці: рецепт ароматного Minestra Maritata
Суп із фрикадельками та пармезаном приваблює своїм глибоким і багатим смаком, а також є чудовим варіантом для святкового столу.
Італійський весільний суп, відомий як Minestra Maritata, є класичною стравою, яка поєднує в собі багаті та насичені аромати. Готується він швидко і легко, завдяки використанню скороварки, що робить його ідеальним вибором для особливих випадків, повідомляє Taste of Home.
Інгредієнти:
- курячі котлетки (м'ясні фрикадельки) — 500 г;
- свіжий шпинат — 200 г;
- морква — 2 штуки;
- селера — 2 стебла;
- цибуля — 1 головка;
- часник — 3 зубчики;
- курячий бульйон — 1,5 літра;
- дрібна паста (наприклад, орзо або стелліні) — 100 г;
- пармезан для подачі;
- оливкова олія — 2 столові ложки;
- сіль, перець — за смаком.
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Приготування:
Крок 1. У скороварці на середньому вогні розігрійте оливкову олію. Додайте дрібно нарізану цибулю, моркву, селеру та подрібнений часник. Обсмажуйте до м'якості овочів, близько 5 хвилин.
Крок 2. У скороварку додайте курячі котлетки та обсмажте їх до золотистої скоринки.
Крок 3. Залийте вміст скороварки курячим бульйоном, доведіть до кипіння.
Крок 4. Додайте дрібну пасту, сіль і перець за смаком. Закрийте скороварку і варіть на низькій температурі 10 хвилин.
Крок 5. Відкрийте скороварку, додайте шпинат і варіть ще близько 2 хвилин, поки шпинат не зів'яне.
Крок 6. Подавайте суп, посипавши його свіжонатертим пармезаном.
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