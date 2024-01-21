Як видалити жувальну гумку: шість дієвих лайфхаків

Незважаючи на те, що жувальна гумка може стати причиною неприємного сюрпризу, існують прості й ефективні методи, які допоможуть вам швидко і без зусиль впоратися з цією проблемою.

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Жувальна гумка може опинитися в найнесподіваніших місцях: на одязі, у волоссі, на меблях або килимі. Видалити її іноді буває непросто, але існують ефективні способи, які допоможуть впоратися з цим завданням, пише Ivona.

1. Використання льоду.

Один із найпопулярніших способів видалення жувальної гумки — це заморожування. Оберніть шматок льоду в поліетиленовий пакет або тканину і прикладіть до жуйки на кілька хвилин. Коли гумка затвердіє, вона легко відокремиться.

2. Рослинна олія.

Рослинна олія, оливкова олія або навіть олія для тіла можуть допомогти у видаленні жуйки. Нанесіть невелику кількість олії на жувальну гумку, залиште на кілька хвилин, потім акуратно видаліть.

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3. Використання оцту.

Теплий оцет також ефективний для видалення жувальної гумки. Нанесіть теплий оцет на забруднену ділянку і залиште на кілька хвилин, потім акуратно відокремте жуйку.

4. Заморожування одягу.

Якщо жуйка потрапила на одяг, можна покласти річ у морозильник на кілька годин. Після цього жуйка має легко відійти від тканини.

5. Спирт або ацетон.

Спирт або ацетон (наприклад, засіб для зняття лаку) можуть бути використані для видалення жувальної гумки з твердих поверхонь. Нанесіть невелику кількість на ватний диск і протріть забруднене місце.

6. Прасування.

На прасувальну дошку підкладіть шматок картону, зверху — річ, до якої прилипла жувальна гумка (липким боком до картону). Пропрасуйте її з виворітного боку: жуйка розм'якне і прилипне до паперу.

Застосовуючи ці лайфхаки, ви зможете позбутися жуйки без пошкодження ваших речей.

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