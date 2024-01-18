Існують: які є слова на літеру "и" в українській мові (відео)

Раніше вважалося, що слів на букву "и" не існує. Втім, з 2019 року правопис узаконив кілька таких слів.

Related video

Відомий філолог Олександр Авраменко відповів, чи існують в українській мові слова на літеру "и". Про це мовознавець розповів в одному зі своїх мініуроків.

Раніше вважалося, що слів на букву "и" не буває. Втім, з 2019 року правопис узаконив кілька слів, які починаються на цю літеру:

ич (ич який хитрий);

икати (вимовляти "и" замість "і");

ирод та ірод (дві форми правильні);

ирій та ірій (дві форми правильні).

Олександр Авраменко наголошує, що таким чином говорили наші предки, тому й ми повинні використовувати такі слова.

Читайте також:

Як пишеться слово "онлайн".

Як незвичайно назвати дитину у 2024 році.

Як правильно називати популярний десерт тирамісу.

Олександр Авраменко

Олександр Авраменко — відомий педагог, дослідник і популяризатор української мови, письменник, філолог, літературознавець, теле- і радіоведучий. Відомий своїми експрес-уроками, у яких навчає людей говорити без помилок, викорінюючи суржик. Він також видає книги для підготовки до іспитів.

Читайте також:

Як правильно говорити про пересування транспортом.

Як красиво назвати дівчинку у 2024 році.

Як красиво та небанально привітати зі святом.