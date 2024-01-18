Існують: які є слова на літеру "и" в українській мові (відео)
Раніше вважалося, що слів на букву "и" не існує. Втім, з 2019 року правопис узаконив кілька таких слів.
Відомий філолог Олександр Авраменко відповів, чи існують в українській мові слова на літеру "и". Про це мовознавець розповів в одному зі своїх мініуроків.
Раніше вважалося, що слів на букву "и" не буває. Втім, з 2019 року правопис узаконив кілька слів, які починаються на цю літеру:
- ич (ич який хитрий);
- икати (вимовляти "и" замість "і");
- ирод та ірод (дві форми правильні);
- ирій та ірій (дві форми правильні).
Олександр Авраменко наголошує, що таким чином говорили наші предки, тому й ми повинні використовувати такі слова.
Читайте також:
Як незвичайно назвати дитину у 2024 році.
Як правильно називати популярний десерт тирамісу.
Олександр Авраменко — відомий педагог, дослідник і популяризатор української мови, письменник, філолог, літературознавець, теле- і радіоведучий. Відомий своїми експрес-уроками, у яких навчає людей говорити без помилок, викорінюючи суржик. Він також видає книги для підготовки до іспитів.
Читайте також:
Як правильно говорити про пересування транспортом.
Як красиво назвати дівчинку у 2024 році.