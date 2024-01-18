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Існують: які є слова на літеру "и" в українській мові (відео)

олександр авраменко, правила української мови, слова на літеру и, ирій чи ірій, ирод чи ірод
Фото: Shutterstock | Фото ілюстративне

Раніше вважалося, що слів на букву "и" не існує. Втім, з 2019 року правопис узаконив кілька таких слів.

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Відомий філолог Олександр Авраменко відповів, чи існують в українській мові слова на літеру "и". Про це мовознавець розповів в одному зі своїх мініуроків.

Раніше вважалося, що слів на букву "и" не буває. Втім, з 2019 року правопис узаконив кілька слів, які починаються на цю літеру:

  • ич (ич який хитрий);
  • икати (вимовляти "и" замість "і");
  • ирод та ірод (дві форми правильні);
  • ирій та ірій (дві форми правильні).

Олександр Авраменко наголошує, що таким чином говорили наші предки, тому й ми повинні використовувати такі слова.

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Олександр Авраменко

Олександр Авраменко — відомий педагог, дослідник і популяризатор української мови, письменник, філолог, літературознавець, теле- і радіоведучий. Відомий своїми експрес-уроками, у яких навчає людей говорити без помилок, викорінюючи суржик. Він також видає книги для підготовки до іспитів.

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