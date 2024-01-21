Сирні кульки у фритюрі: швидкий рецепт, коли несподівано нагрянули гості

Кульки з твердого сиру у фритюрі не тільки прості в приготуванні, а й обов'язково порадують ваших гостей своїм вишуканим смаком і привабливим виглядом. Це чудова страва для будь-якого застілля, чи то вечеря в колі сім'ї, чи то несподіваний візит друзів.

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Кульки з твердого сиру, обсмажені у фритюрі — це чудова закуска, яка чудово підійде для будь-якого столу. Хрустка скоринка зовні і тягучий, розплавлений сир всередині роблять цю страву справжнім задоволенням для любителів сиру, пише 1000.menu.

Інгредієнти:

твердий сир (наприклад, чеддер або пармезан) — 200 г;

яйця курячі — 2 штуки;

панірувальні сухарі — 150 г;

борошно — 100 г;

паприка — 1 чайна ложка;

часник порошок — 1/2 чайної ложки;

сіль — за смаком;

рослинна олія для смаження.

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Приготування:

Крок 1. Натріть сир на крупній тертці. Сформуйте з натертого сиру невеликі кульки.

Крок 2. В одній мисці збийте яйця. В іншій мисці змішайте панірувальні сухарі з паприкою, часниковим порошком і сіллю. У третій мисці налийте борошно.

Крок 3. Кожну сирну кульку обваляйте спочатку в борошні, потім занурте у збите яйце, і наприкінці обваляйте в суміші панірувальних сухарів.

Крок 4. Розігрійте олію у фритюрниці або глибокій сковороді. Обсмажуйте кульки до золотистого кольору, близько 2-3 хвилин.

Крок 5. Викладіть готові кульки на паперовий рушник, щоб видалити зайву олію.

Крок 6. Подавайте кульки гарячими, поки сир усередині ще тягучий.

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