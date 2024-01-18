Сирники зі шпинатом: простий рецепт страви з новим смаком

Найкраще до таких сирників подавати соус зі сметани зі шпинатом. Для цього достатньо змішати ці два інгредієнти та посолити за смаком.

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Сирники з моцарелою і шпинатом — перекус, який добре вгамує голод в очікуванні вечері або допоможе відмінно почати день як сніданок. Яскравий смак, корисні інгредієнти — і настрій після прийому їжі покращиться на порядок. Рекомендуємо приготувати цю страву за рецептом із блогу "Кулінарія".

Сирники з моцарелою та шпинатом

Інгредієнти:

рікотта (або звичайний кисломолочний сир) — 250 г;

моцарела (тверда) — 50-60 г;

шпинат — 30 г;

борошно — 1 ст. л;

жовток — 1 шт;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування.

На пательню викласти шпинат, додати 2-3 ст. л. води і 3-4 хвилини прогрівати, поки шпинат розм'якне. За допомогою паперових серветок віджати зі шпинату зайву вологу, подрібнити.

Моцарелу натерти на дрібній тертці.

Якщо використовується сир, то необхідно добре віджати з нього зайву вологу за допомогою марлі.

Розім'яти сир виделкою сир. Додати моцарелу, шпинат, жовток, борошно, сіль, перець. Усе добре перемішати.

Дати постояти суміші 20 хвилин.

Присипати стіл борошном, викласти тісто. Воно буде трохи липким, це нормально. Скачати ковбаску, нарізати на порції, сформувати сирники.

На невеликому вогні та на невеликій кількості олії підсмажити сирники з обох боків

Подавати з будь-яким соусом. Відмінно підійде сметана, змішана зі шпинатом.

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