Допоможе апельсин: як перевірити почуття своєї другої половинки

Користувачі мережі впевнені, що чуйність чоловіка в такій маленькій справі може багато розповісти про те, як він до ставиться до своєї коханої людини. Часто дівчата навіть йдуть від обранця, якщо він відмовився це зробити.

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У мережі віруситься теорія на перевірку своєї коханої людини. Тренд отримав назву "Orange peel theory" ("Теорія апельсинової шкірки"). Про це розповідає блогер YEOLO.

Люди вигадали своєрідний тест на перевірку стосунків. Основне завдання теорії — перевірити, наскільки ваша друга половинка вас цінує.

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Щоб з'ясувати, варто лише попросити його (її) почистити вам апельсин. Здавалось би, це проста дія, від якої людина точно е відмовиться. Втім, часто хлопці на відео у мережі не погоджуються бруднити свої руки, на що їхні дівчата ображаються та навіть йдуть від коханих.

Теорія говорить, що якщо він чи вона без роздумів погодиться почистити апельсин, з такою людиною можна почуватися спокійно. Він чи вона вас цінує та кохає. Проте, якщо він чи вона цього не робить, є велика ймовірність того, що ваші стосунки не будуть довговічними.

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Жінки перевіряють чоловіків за допомогою апельсина Фото: Скріншот

Ця теорія почала віруситись ще восени 2023 року, а наразі отримала продовження.

Користувачі мережі впевнені, що чуйність чоловіка навіть у такій маленькій справі може багато розповісти про те, як він до ставиться до своєї коханої людини.

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