Солоний пиріг із шинкою, помідорами та моцарелою: незабутній смак і аромат

Поєднання ароматної шинки, свіжих помідорів, солоних оливок і ніжної моцарели створює неповторний смак, який напевно сподобається всім гостям.

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Солоний пиріг поєднує в собі класичні смаки італійської кухні. Шинка, помідори, оливки та моцарела на основі пісочного тіста створюють незабутню страву, яка ідеально підходить для святкового столу або затишної сімейної вечері, повідомляє Foodly.

Інгредієнти

Для пісочного тіста:

борошно — 250 г;

вершкове масло (холодне) — 150 г;

яйце — 1 штука;

сіль — 1/2 чайної ложки;

холодна вода — 2-3 столові ложки.

Для начинки:

шинка — 200 г;

свіжі помідори — 2 штуки;

оливки (без кісточок) — 50 г;

сир моцарела — 200 г;

яйце для змащування — 1 штука;

сир пармезан — 50 г (для посипання);

італійські трави (орегано, базилік) — за смаком;

сіль, перець — за смаком.

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Приготування

Крок 1. Підготовка тіста: змішайте борошно з сіллю, додайте нарізане на шматочки холодне вершкове масло. Перетирайте інгредієнти руками до утворення крихти. Додайте яйце і холодну воду, замісіть тісто. Залиште в холодильнику на 30 хвилин.

Крок 2. Розігрійте духовку до 180°C. Розкачайте тісто і викладіть у форму для пирога, формуючи бортики.

Крок 3. Підготовка начинки: наріжте шинку на тонкі скибочки або кубики. Помідори наріжте кружечками, моцарелу — тонкими пластинами. Оливки наріжте кільцями.

Крок 4. Викладіть на тісто шарами шинку, помідори, оливки та моцарелу. Посипте кожен шар сіллю, перцем та італійськими травами.

Крок 5. Збийте яйце та змастіть ним поверхню пирога. Зверху посипте тертим сиром пармезан.

Крок 6. Випікайте в духовці близько 30-35 хвилин, поки тісто не набуде золотистого кольору.

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