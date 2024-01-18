Гарячі бутерброди з сиром і грибами: рецепт чудової закуски

Під час подачі бутерброди можна викласти на листя салату. Така страва ефектно виглядатиме на столі.

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Хочеться перекусити чимось ситним і смачним, а стояти біля плити часу немає? Тоді радимо приготувати гарячі бутерброди з печерицями за рецептом із блогу "Кулінарія". Така страва виходить ароматною і добре втамовує голод. Її також можна приготувати, якщо раптово прийшли гості.

Гарячі бутерброди з печерицями

Інгредієнти:

багет — 1 шт;

печериці — 400 г;

сир твердий — 150 г;

майонез.

Спосіб приготування:

Печериці помити, почистити, порізати слайсами і відсмажити. Готові граби змішати в мисці з тертим сиром.

Багет нарізати скибочками, підсушити їх у тостері або духовці. Потім підсушені шматочки багета натерти часником, змастити майонезом і зверху викласти суміш із грибів.

Відправити бутерброди на 15 хвилин у духовку, розігріту до 160-180 градусів.

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