Як часто і як правильно прати м'які іграшки: практичні поради

М'які іграшки мають властивість накопичувати пил і бактерії. Тому їхнє прання — це не тільки питання чистоти, а й турбота про здоров'я.

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Дім, де є діти, дуже важко уявити без м'яких іграшок. Багато малюків люблять спати з ними і мають одну-дві найулюбленіші іграшки, які беруть із собою на прогулянку або не розлучаються вдома. Не дивно, що від постійного використання улюблений заєць або ведмежа втрачає свій лиск і брудниться, вимагаючи прання. Як правильно прати іграшки і як часто це потрібно робити, розповіла експертка з домоводства Марта Стюарт.

Як часто прати іграшки?

Частота прання м'яких іграшок дитини залежить від того, як часто вони використовуються. Якщо вони сплять із ними або багато носять їх із собою, рекомендується робити щотижня.

"Щонайменше вам слід чистити плюшеві іграшки щомісяця, особливо якщо є алергія або астма", — каже Крістін ДіНіколантоніо з Американського інституту прибирання. Крім того, завжди слід мити м'які іграшки дитини після хвороби.

Під час прання м'яких іграшок переконайтеся, що ці матеріали у вас під рукою:

натуральний пральний порошок;

вода;

тазик;

серветки з мікрофібри;

сітчастий мішок для білизни;

пилосос із насадкою-щіткою;

харчова сода

Як прати м'які іграшки в пральній машинці?

Якщо іграшка сильно зношена і має приклеєні очі, блискітки, блискітки або інші аксесуари, які можуть зіпсуватися в пральній машині, краще прати її вручну. Але якщо це не так (а на етикетці вказано, що це безпечно), можна випрати її в пральній машині в делікатному режимі.

Помістіть м'яку іграшку в сітчастий мішок для прання або наволочку. Якщо ви використовуєте наволочку, ви можете зав'язати її зверху.

Помістіть сумку з іграшкою в пральну машину і виперіть у делікатному режимі з використанням холодної води і м'якого мийного засобу.

Зберігайте м'яку іграшку в сітчастому мішку або наволочці та сушіть у сушильній машині на низькій температурі.

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Як мити м'які іграшки вручну?

Якщо іграшка занадто ніжна для пральної машинки, її можна випрати вручну, замочивши в мисці з водою і м'яким милом. Ватним тампоном, змоченим у теплій мильній воді, очистіть очі, ніс та інші тверді ділянки.

Наповніть миску теплою водою і кількома краплями м'якого господарського мила.

Занурте іграшку у воду і кілька разів поводіть її в сторони.

Промийте іграшку чистою водою, щоб видалити залишки мила.

Видаліть зайву вологу сухим рушником.

Висушіть на повітрі або помістіть м'яку іграшку в сітчастий мішок або наволочку і сушіть у сушильній машині на низькій температурі.

Багато дітей люблять спати з м'якими іграшками Фото: Freepik

Як чистити іграшки з механізмами?

Іграшки, які не можна мочити, наприклад, з батарейками або іншими електронними компонентами, необхідно обробляти точково в міру появи плям.

Наповніть миску теплою водою і кількома краплями м'якого господарського мила.

Занурте тканину з мікрофібри в розчин, щоб вона була вологою, але не мокрою.

Акуратно промокніть пляму тканиною.

Дайте висохнути на повітрі.

Як видалити запахи з м'яких іграшок?

Улюблені м'які іграшки можуть зберігати стійкі запахи. Якщо ви не можете видалити їх, очистивши водою з милом, посипте іграшку харчовою содою і залиште на 10 хвилин.

Струсіть надлишки харчової соди і видаліть залишки за допомогою пилососа з насадкою-щіткою.

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