Ідеально для щитовидки. Топ 5 продуктів із високим вмістом йоду

Йод — найважливіший мікроелемент, який необхідний для вироблення гормонів щитоподібної залози. Дізнайтеся, які продукти з високим вмістом йоду варто додати до свого раціону.

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Коли ви плануєте свій раціон, то перше, на чому ви найчастіше зосереджуєтесь, це антиоксиданти та вітаміни. А це означає, що ключові поживні речовини, такі як йод, часто залишаються осторонь. Але робити цього не варто, оскільки йод відіграє ключову роль у загальному стані вашого здоров'я. Постарайтеся додавати у свій раціон більше продуктів з високим вмістом йоду. Про це пише Real Simple.

Йод використовується щитовидною залозою для вироблення гормонів, які допомагають регулювати обмін речовин, а якщо ви вагітні, то він допомагає в розвитку мозку і кісток вашої дитини. FDA рекомендує дорослим отримувати 150 мікрограмів йоду на день, але вам знадобиться 220 мікрограмів, якщо ви вагітні, або 290, якщо ви годуєте грудьми. Оскільки ваш організм не може виробляти йод самостійно, його потрібно отримувати з їжею.

Йодована сіль

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Звичайну кухонну сіль зазвичай збагачують йодидом калію, щоб додати до неї трохи йоду. На щастя, вам не потрібно часто використовувати сільничку, щоб отримати користь від йоду. Йодована сіль містить 45 мікрограмів йоду приблизно в 1/4 чайної ложки солі, тому вам знадобиться менше чайної ложки йодованої солі на день, щоб отримати свою норму йоду на день.

Водорості

Незалежно від того, чи є ви шанувальником норі або діг-вакаме, будь-які морські водорості допоможуть вам підвищити рівень йоду. Однак тут важливо не переборщити. Ламінарія комбу надзвичайно багата йодом — один її лист може містити близько 3000 мікрограмів. Норі — морські водорості, використовувані в суші, містять від 16 до 43 мікрограмів на лист. Таким чином, вам знадобиться трохи більше трьох суші-ролів, щоб задовольнити денну норму.

Морепродукти

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Морепродукти — це простий спосіб отримати добову дозу йоду, оскільки ним багаті багато видів риб і молюсків. Морепродукти з високим вмістом йоду включають тріску (яка може містити від 63 до 99 мікрограмів йоду), креветки (35 мікрограмів у 85 г креветок) або устриці (85 г містять 93 мікрограми йоду).

Молочні продукти

Будь-яка їжа, що містить коров'яче молоко, включно з сиром, йогуртом і морозивом, найімовірніше, стане гідним джерелом йоду. Молочні продукти отримують йод одним із двох способів: через добавки, які дають коровам для підвищення плодючості, або через йодні продукти, що використовуються для дезінфекції доїльного обладнання.

Молоко і грецький йогурт — найкращий вибір для забезпечення потреби в йоді, оскільки чашка кожного з них може забезпечити більше половини йоду, необхідного щодня. Тим часом морозиво і сир містять менше йоду — близько 28 мікрограмів йоду і 14 мікрограмів відповідно.

Яйця

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Звичайні яйця можуть стати легким джерелом йоду та чудовим початком дня. Велике яйце містить 31 мікрограм йоду, а також безліч інших поживних речовин.

Яловича печінка

Якщо ви віддаєте перевагу отриманню йоду з м'яса, вам підійде яловича печінка. Вона також є чудовим джерелом багатьох ключових вітамінів, фолієвої кислоти та заліза. Порція печінки в 85 г містить 14 мікрограмів йоду.

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