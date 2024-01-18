Як доглядати за кахельними підлогами: корисні лайфхаки

Доглядайте за плитковими підлогами правильно і застосовуйте кілька розумних методів очищення. Завдяки їм ваша плитка і затирка матимуть вигляд як нові.

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Ваша кухня або ванна кімната не матиме бездоганного вигляду, поки ви не вимиєте підлогу. Вам не доведеться виконувати цю рутинну роботу щоразу, коли витираєте стільниці. Але якщо ви знаєте, як правильно чистити кахельні підлоги, то зможете запобігти їхньому сильному забрудненню. Про це пише BHG.

Каламутна плівка або брудні розводи свідчать, що ваші підлоги потребують чогось більшого, ніж просте підмітання. Під час чищення кахельних підлог використовуйте техніку, відповідну до вашого типу плитки, оскільки рекомендовані засоби для чищення та швабри різняться залежно від матеріалу. У цьому посібнику пояснюється, як чистити кахельні підлоги, незалежно від матеріалу.

Як чистити кахельні підлоги всіх типів

Холодильник із нержавіючої сталі не можна чистити засобом, призначеним для емальованої поверхні. Та ж концепція може бути застосована і до вашої плитки. Незважаючи на те, що кахельні підлоги неймовірно довговічні, конкретна плитка потребує особливого догляду. Наприклад, керамічна і порцелянова плитка для підлоги не вимагає особливого догляду, в той час як груба плитка, така як вапняк, сланець, мармур або граніт, вимагає індивідуального догляду і часто спеціальних засобів для чищення.

Як чистити кахельні підлоги з кераміки та порцеляни

Кераміка і порцеляна неймовірно міцні, і кілька простих порад з чищення кахельних підлог із цих речовин допоможуть зберегти їхнє сяйво.

Прибирайте сміття: регулярно підмітайте або пилососьте плиткові підлоги, щоб вони не тьмяніли. Керамічна плитка може бути стійкою до забруднень, але пісок і пісок можуть зробити глазуровані поверхні тьмяними.

Виберіть відповідну швабру для підлоги: очистіть плитку м'яким мийним засобом і чистою водою, використовуючи ганчірку або швабру із замші, а не губчасту швабру. Ці швабри найкраще підходять для чищення плитки, оскільки губчасті швабри виштовхують брудну воду в лінії затірки, що ускладнює їх очищення.

Слідкуйте за плямами на плитці: якщо ви виявили зміну кольору, спочатку спробуйте визначити, що її викликало. Потім використовуйте відповідний засіб для чищення плями для найбільш ефективного очищення.

Слідкуйте за залишками мила: якщо після чищення плитка виглядає каламутною, можливо, ви маєте справу із залишками мила. Видаліть плівку за допомогою неабразивного універсального засобу для чищення. Ви також можете спробувати лимонний сік для керамічної або керамогранітної плитки (але не для кам'яної плитки).

Висушіть плитку: Не дозволяйте глазурованій кахельній підлозі висихати на повітрі, адже вода, яка там знаходиться, утворює водяні плями. Замість цього протріть підлогу чистою безворсовою тканиною відразу після миття.

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Як чистити плиткові підлоги з каменю

Будьте обережні під час роботи з плиткою з натурального каменю, такого як сланець, граніт або мармур. Агресивні речовини в традиційних мийних засобах можуть пошкодити поверхню цих матеріалів.

Сланцева плитка: ви також можете використовувати м'який мийний засіб для чищення сланцевої плитки, якщо він не містить кислотних властивостей, таких як лимон або оцет. Якщо ваша сланцева плитка має покриття, уникайте появи плям від води, одразу витираючи плитку м'яким рушником.

Мармурова плитка: з мармуру виходить приголомшлива плитка, але вона вимагає особливого догляду. Уникайте чищення мармурової плитки засобами з кислим рівнем pH. Не слід використовувати засоби для чищення з лимоном або оцтом, оскільки вони можуть забруднити поверхню плитки. Крім того, уникайте всього, що може подряпати мармур, наприклад, щіток із жорсткою щетиною або чистячих порошків.

Гранітна плитка: Як і сланець і мармур, гранітну плитку слід чистити м'яким мийним засобом із нейтральним pH. Жорсткий засіб для чищення може залишити смуги або знебарвлювати плитку. Ви також можете відполірувати поліровану гранітну підлогу, щоб вона виглядала блискучою і чистою.

Як чистити підлогу з еластичної плитки

Еластична плитка, виготовлена з лінолеуму, вінілу, корку та гуми, — чудовий варіант, якщо вам потрібна поверхня, зручна для ніг, яка потребує мінімального догляду.

Вінілова плитка: цей наделастичний тип підлогового покриття простий у догляді. Підметіть або пропилососьте сміття і протріть підлогу розчином для чищення вінілу або водою і оцтом. Ніколи не використовуйте абразивні засоби для чищення.

Лінолеумна плитка: хоча його часто плутають із вініловою підлогою, лінолеум — це зовсім інший матеріал, що вимагає особливих вимог до очищення. Після підмітання або прибирання пилососом вимийте лінолеумну плитку розчином для чищення лінолеуму або мийним засобом з бурою і водою. Промийте і дайте підлозі висохнути. Щоб захистити лінолеумну підлогу, наносьте шар воску і поліруйте до блиску кожні 3-6 місяців.

Коркова плитка. Спосіб чищення коркової підлоги залежить від оздоблення вашої плитки. Якщо коркова поверхня покрита поліуретаном (більшість коркових підлог), очистіть її водою з м'яким мийним засобом або білим оцтом, а потім добре промийте. Якщо корок необроблений або покритий воском, дотримуйтесь інструкцій з очищення поліуретану, але нанесіть твердий або рідкий віск, щойно плитка висохне.

Як очистити затірку для плитки

Справжній секрет красивої плиткової підлоги — це чиста затирка. Оскільки затирка пориста і вбирає жир та інші плями, її складно підтримувати в чистоті.

Приготуйте пасту з харчової соди та води. Натріть пляму, залиште на ніч, потім почистіть вранці жорсткою нейлоновою, але не металевою щіткою.

Нанесіть на затірку герметик на силіконовій основі, щоб уникнути плям у майбутньому.

Як часто мити кахельні підлоги

Сухе чищення: пилососьте або підмітайте не рідше ніж один раз на тиждень або щоразу, коли ви бачите (або відчуваєте) сміття. Ви можете використовувати вакуумну насадку з м'якою щетиною на будь-якому типі кахельної підлоги.

Вологе прибирання: плануйте мити плиткову підлогу на кухні раз на два тижні, а плиткову підлогу у ванній кімнаті — раз на тиждень (мікроорганізми мають тенденцію накопичуватися у ванних кімнатах). Знайдіть час, щоб очистити затірку раз на кілька місяців або щоразу, коли вона виглядає тьмяною.

Як дізнатися, яка у мене кахельна підлога?

Керамограніт має гладку дрібнозернисту поверхню. Керамічна плитка більш нерівна і груба. Якщо плитка глазурована, перевірте нижню сторону невстановленої деталі. Якщо ви бачите боки плитки і її колір відрізняється від білого, червоного або коричневого, це, безумовно, порцеляна, яка передає колір плитки на всьому протязі плитки. Якщо плитка вбирає воду (при цьому темніє), найімовірніше, це камінь або теракота.

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