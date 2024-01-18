Грушево-горіховий пиріг: рецепт ніжного десерту

Пиріг із грушами та волоськими горіхами — чудовий десерт. Він виходить м'який і приємно хрусткий на смак, завдяки горішкам.

Related video

Це дуже простий у приготуванні пиріг. Усе, що вам потрібно, це миска і пара електричних віночків, щоб збити яйця з цукром до отримання легкої та повітряної суміші, а потім поступово додавати просіяне борошно й розпушувач, нарізані кубиками груші та подрібнені волоські горіхи. Рецептом поділилися на сайті Cookist.

Виходить чудовий десерт, що ідеально підходить для того, щоб побалувати себе частуванням наприкінці трапези, посипаний невідчутним шаром цукрової пудри.

Залежно від сезону ви можете зупинити свій вибір на улюбленому сорті груш, але ми рекомендуємо сорти з твердою, зернистою і не дуже соковитою м'якоттю.

Грушево-горіховий торт

Інгредієнти:

4 груші;

ядра волоських горіхів — 80 г;

борошно — 300 г;

цукрова пудра — 230 г;

молоко — 150 мл;

масло — 100 г;

розпушувач для тортів — 16 г;

3 яйця;

екстракт ванілі — 2 ч. л.;

1 лимон;

цукрова пудра — 1 ст. л.

Очистіть 2 груші, видаліть серцевину і наріжте їх невеликими шматочками. Покладіть їх у глибоку тарілку, збризніть лимонним соком, щоб вони не темніли, і відставте вбік.

Розбийте яйця в миску, додайте цукор і збивайте електричним віночком, поки суміш не стане легкою та повітряною.

Влийте розтоплене вершкове масло і молоко кімнатної температури. Додайте просіяне борошно і розпушувач, екстракт ванілі та ретельно перемішайте інгредієнти.

Читайте також:

Не сохне і не черствіє: рецепт ідеального тіста для пиріжків

Швидкі пиріжки без замісу тіста: покроковий рецепт

Смажені пиріжки з картоплею: простий рецепт ситної страви

Додайте нарізані груші та 65 г подрібнених волоських горіхів.

Отриману суміш вилийте у форму для торта діаметром 24 см, застелену папером для випічки.

Груші, що залишилися, очистіть від шкірки, наріжте скибочками і розкладіть радіальним візерунком на поверхні торта; потім посипте подрібненими волоськими горіхами, що залишилися, і ложкою цукрового піску.

Помістіть у статичну духовку за температури 180°C і залиште запікатися приблизно на 40 хвилин. Після закінчення часу приготування дістаньте пиріг із духовки і дайте йому охолонути.

Перекладіть торт на сервірувальну тарілку і посипте цукровою пудрою.

Пиріг із груш і волоських горіхів можна зберігати за кімнатної температури під ковпаком для торта максимум 2-3 дні.

Читайте також:

Неможливо встояти: секрети ідеального тарта з грушею та камамбером

Пікантний тарт із цибулею та сиром: смачна класика французької кухні

Гарний яблучний тарт без клопоту: просто наріжте яблука і складіть їх стопками