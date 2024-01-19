Двоїсті Близнюки та скандальні Скорпіони: головні стереотипи про всі знаки Зодіаку

Часто про кожен зі знаків Зодіаку можна почути стереотипи з приводу їхнього характеру. Астрологи розповіли, чи відповідають вони дійсності.

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Існує безліч стереотипів про кожен зі знаків Зодіаку. Про найпоширеніші з них розповіла астролог OLGA STELLA.

Овен

Стереотип: "Овен — найконфліктніший знак, що обожнює сперечатися"

Правда: Сперечається ця людина лише в тому випадку, коли абсолютно впевнена у своїй правоті. А Овни — високоінтелектуальні особистості, які багато знають і постійно розширюють свій кругозір. Цю людину не можна назвати "сперечальником заради суперечки". Вона лише намагається донести правду до оточуючих, нехай і в темпераментній манері. Просто в неї не вистачає терпіння вислуховувати неаргументовані заяви.

Телець

Стереотип: "Тельці ледачі й думають тільки про гроші"

Правда: Дивно, як одного з головних трудоголіків серед усіх знаків Зодіаку прозвали головним лінивцем! Насправді немає більш працьовитої людини, ніж Телець. Звичка Тельця скаржитися на постійну завантаженість впливає на виникнення стереотипу. А постійні думки Тельця про гроші цілком зрозумілі. Він хоче гідного життя для себе та рідних. Тому й процвітає стереотип.

Близнюки

Стереотип: "Близнюки — лукаві люди, яким не можна довіряти"

Правда: Представників цього знака називають лукавими через їхню товариськість. Ці люди дійсно багато говорять і, часом, різним людям доносять різну інформацію. Але це не бажання обдурити і ввести в оману, а скоріше, поява нової інформації між двома розмовами. Якщо ж проаналізувати, брешуть Близнюки не частіше, ніж представники інших знаків Зодіаку. Що ж стосується довіри Близнюкам, то ці люди підпускають до себе не кожного. Але якщо вже Близнюк почав із вами відверто говорити, знайте, йому можна довіряти!

Рак

Стереотип: "Раки — надемоційні та надто вразливі особистості"

Правда: Раки всю інформацію пропускають через своє серце. Ними керує Місяць, що відповідає за бажання та емоції, звідси й така поведінка. Але Рак ніколи не плаче і не впадає в депресію без причини. Він уміє контролювати свої емоції, просто не приховує їх від оточення. До слова, чутливість і емоційність зовсім не погані якості. Для Рака вони взагалі є джерелом сили і натхнення.

Лев

Стереотип: "Леви — моторошні егоїсти і люблять тільки себе"

Правда: Життя показує, що Леви інші — турботливі, чуйні, готові жертвувати собою, своїм часом і грошима заради щастя інших. Просто Леви надто недовірливі, і їм постійно здається, що вони виглядають не надто гідно й ефектно. Усе це від внутрішнього бажання подобатися всім і кожному. Але ж у цьому немає нічого поганого, чи не так? І все ж здоровий егоїзм справді присутній у більшості Левів. Але це, знову ж таки, від жорсткого внутрішнього стрижня і бажання в усьому бути найкращим. І хто засудить за це Лева?

Діва

Стереотип: "Через сварливий характер із Дівою неможливо ужитися"

Правда: Так, з представниками цього знака зовсім непросто. Однак якщо прийняти правила гри, встановлені Дівою, які, до речі, дуже розумні, можна жити з ним душа в душу. До речі, те, що Діви вирізняються живим розумом, природною мудрістю і високою вибірковістю, знають усі. Тому, якщо ця людина вирішила пов'язати своє життя з вами, можете вважати себе унікальною особистістю.

Терези

Стереотип: "Терези — ошуканці та симулянти. Їм не можна довіряти"

Правда: Цей стереотип прив'язався саме до Терезів, а все тому, що ці люди віртуозні дипломати, здатні налагодити контакт буквально з будь-якою людиною, навіть із протилежними поглядами. Але роблять Терези це виключно з благими цілями. Близьким людям і зовсім не варто переживати за нещирість Терезів. Вони не будуть брехати коханим хоча б тому, що це зруйнує гармонію всередині сім'ї, а гармонія — найвище благо для цих людей.

Скорпіон

Стереотип: "Скорпіон — запальний і скандальний тип"

Правда: Усі ми гарні в гніві, а Скорпіони — просто квінтесенція люті. Однак ці люди ніколи не влаштують скандал на порожньому місці, не стануть вигадувати його причину або провокувати конфлікт. Скорпіони прекрасно контролюють свої емоції, але якщо їм доведеться захищати свою сім'ю, або вони дізнаються про зраду, ці люди дійсно здатні піти далі за інших. Звідси і стереотип. У сім'ї ж Скорпіон добрий і турботливий, надійний і терплячий.

Стрілець

Стереотип: "Стрілець — позитивний оптиміст, філантроп і альтруїст"

Правда: Частково цей стереотип пояснюється тим, що ніхто і ніколи не бачить, як сумує і плаче Стрілець. Усі ми люди, і крім радості іноді переживаємо гіркі хвилини. Стрільці не виняток, просто вони роблять це на самоті або на очах найближчих людей. Ці люди можуть бути досить жорсткими, особливо якщо їм хтось перейде дорогу. Тож усе відносно.

Козеріг

Стереотип: "Козеріг — беземоційний і потайний тип, з яким нецікаво"

Правда: Ці люди багато знають і люблять подорожувати, а тому слухати їх одне задоволення. Вони чудово аргументують свої доводи, а тому з Козерогами цікаво сперечатися. А беземоційність — лише спосіб захистити себе від уколів з боку. Перед близькими людьми Козеріг повністю відкритий. Козеріг — неймовірно чуттєвий знак. Просто таємниця ця відкривається лише найнаполегливішим.

Водолій

Стереотип: "Водолій — байдужий егоїст і марнотратник життя"

Правда: Водолії надзвичайно вибіркові. Ну не готові вони дарувати свої посмішки та емоції всім підряд! Людина має це заслужити, викликати бажання Водолія дарувати емоції. Це особливість характеру, на кшталт закону збереження енергії. І не варто звинувачувати їх за це. Що стосується "марнотратника життя", то і з цим не можна погодитися. Так, Водолії віддають перевагу свободі й ненавидять заборони навіть у вигляді обіцянок. Але це не означає, що вони живуть лише для себе.

Риби

Стереотип: "Риби — відчужені люди, які живуть у світі своїх фантазій"

Правда: У Риб найбагатша фантазія. Але хіба це мінус? Фантазія не заважає Рибам адекватно сприймати реальність, скоріше, навпаки, дає шанс віднайти себе у творчості, зробити кар'єру і почуватися самодостатньою особистістю. А міф про відчуженість і слабку соціалізацію виник через нерішучий характер Риб.

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