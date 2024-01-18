Рецепт коулслоу: як приготувати найбільш американський салат
Це простий і дуже смачний салат із капусти. А його родзинка — чудова заправка.
Коулслоу — типовий американський салат із капусти. У пропонованому нами варіанті використовується як зелена, так і червонокачанна капуста в поєднанні з морквою, медом, майонезом, гірчицею і яблучним оцтом. Рецептом поділилися на сайті All Recipes.
Цей салат часто подають навіть у ресторанах швидкого харчування. І його дуже просто приготувати з найпростіших інгредієнтів.
Салат коулслоу
Інгредієнти:
- майонез — 120 г;
- 3 невеликі морквини;
- білокачанна капуста;
- червонокачанна капуста;
- яблучний оцет — 1/2 ч. л.;
- мед — 1/2 ч. л.;
- діжонська гірчиця — 1/2 ч. л.;
- сіль, перець.
Розріжте качан капусти навпіл і наріжте кожну половинку тонше. Червонокачанної капусти наріжте тільки половину качана. Натерти на крупній тертці три морквини.
З'єднайте овочі в мисці.
Змішайте майонез із яблучним оцтом, медом, гірчицею, сіллю і перцем.
Залийте салат соусом і добре перемішайте, поки все не змішається.
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За бажання майонез можна замінити йогуртом: цей варіант також користується особливою популярністю в Америці. Крім того, ви можете замінити яблучний оцет класичним білим оцтом, який зазвичай використовується в традиційному рецепті.
Салат, що залишився, зберігайте в холодильнику: його можна з'їсти і наступного дня.
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