Розсольник із маринованими огірками та перловкою: як приготувати ідеальний зимовий суп

Розсольник — це, мабуть, найсокровливіший суп, що зігріває найбільше, який ідеально підходить для зими. Приготувати його просто, головне вибрати хороший шматочок яловичини на кісточці.

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Розсольник готують із перловкою, або рисом. Є навіть рецепт супу із субпродуктами, але найсмачніше виходить на наваристому яловичому бульйоні. А мариновані огірки надають супу пікантних ноток. І можна додати трохи розсолу, щоб у бульйоні відчувалася кислинка. Рецептом поділилися на сайті Cookpad.

Розсольник із перловкою та маринованими огірками

Інгредієнти:

Для бульйону:

яловичина на кісточці — 800 г;

питна вода — 3,5 л;

ріпчаста цибуля — 100 г;

чорний перець горошком — 8 шт;

лавровий лист — 2 шт.

Для супу:

перлова крупа — 140 г;

ріпчаста цибуля — 110 г;

морква — 130 г;

картопля — 400 г;

мариновані огірки — 250 г;

рослинна олія — 40 мл;

томатна паста — 2 ст. л.

Спочатку зваріть смачний бульйон. Яловичину на кісточці вимийте та покладіть у каструлю. Залийте холодною водою та доведіть до кипіння. Зніміть піну. Додайте вимиту неочищену цибулину, лавровий лист і горошини чорного перцю. Варіть бульйон на слабкому вогні 2 години. І не забудьте зняти піну.

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Перлову крупу краще відварити заздалегідь. Але якщо ви цього не зробили, то це займе більше часу. Ретельно промийте її, перекладіть у миску та залийте холодною водою. Залиште на 1 годину. Потім перловку перекладіть у каструлю. Залийте 800 мл гарячої води і варіть 50 хвилин після закипання.

Процідіть бульйон у чисту каструлю. М'ясо відокремте від кістки та наріжте. А цілу варену цибулину викиньте.

Ріпчасту цибулю дрібно наріжте, моркву поріжте кубиками, як і картоплю та огірки. Злегка підсмажте цибулю з морквою, Додайте огірки, томатну пасту і влийте 150 мл гарячої води. Перемішайте і тушкуйте на слабкому вогні 10 хвилин. У бульйон покладіть м'ясо і доведіть до кипіння. Додайте картоплю і варіть 10 хвилин. Перловку відкиньте на друшляк. Додайте кашу в бульйон із м'ясом і картоплею разом із засмажкою. Доведіть до кипіння.

Посоліть, поперчіть і додайте огірковий розсіл за смаком. Поваріть ще хвилин десять. Вимкніть вогонь і залиште розсольник настоятися хоча б півгодини.

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