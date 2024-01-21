Яблучний рулет: рецепт м'якого десерту зі смачною начинкою

Яблучний рулет — це дуже ніжний десерт із чудовою начинкою з яблук і заварного крему. І він ідеально підходить для святкового столу.

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Для цього смачного і ніжного рулету потрібні яблука зі щільною і кислуватою м'якоттю. Але якщо таких немає, можете вибрати будь-які на свій смак. Для основи можна також приготувати класичне бісквітне тісто, а начинку збагатити дрібкою кориці або подрібненими горіхами, або родзинками. Рецептом поділилися на сайті Cookist.

Яблучний рулет

Інгредієнти:

2 яблука;

5 яєць;

цукор — 100 г;

борошно — 90 г;

рослинна олія — 50 мл;

молоко — 50 мл;

розпушувач для тортів — 4 г;

екстракт ванілі;

заварний крем;

цукрова пудра.

Приготуйте заварний крем за цим рецептом і відставте його в сторону. У мисці збийте яйця з цукром до утворення пінистої суміші.

Просійте борошно і розпушувач у миску. Додайте молоко, олію та ванільний екстракт і продовжуйте змішувати.

Яблука нарізаємо тонкими часточками разом зі шкіркою. Рівномірно розподіліть тісто по деку і викладіть скибочки яблук. Випікайте за температури 170°C близько 20 хвилин.

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Готовий пласт перекладаємо на папір для випічки, перевертаємо і викладаємо заварний крем. Згорніть рулет і загорніть у папір для випічки. Відправте рулет у холодильник на 30 хвилин. Перед подачею посипте цукровою пудрою.

Зберігати яблучний рулет можна 2 дні в холодильнику, накривши харчовою плівкою.

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