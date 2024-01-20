Ніяких нудних тостів: три сніданки, спробувати які варто хоча б раз у житті

Щоб потішити себе зранку смачним сніданком, знадобиться зовсім небагато часу. Обирайте варіант, який вам ближчий за духом — практичний англійський, гострий мексиканський або яскравий іспанський.

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Щоб настрій весь день був чудовим, снідати потрібно обов'язково. Сніданок має бути не тільки поживним, а й приносити задоволення. Ці прості і водночас дуже смачні сніданки не заберуть у вас багато часу та енергії. Трьома найкращими рецептами сніданків з усього світу поділився сайт Food&Mood.

Англійський сніданок нашвидкуруч

Англійський сніданок нашвидкуруч Фото: Food & Mood

В Англії сніданок — це традиція. Робітники зранку намагалися поїсти дуже ситно, щоб заряду енергії вистачило до вечора, оскільки обідня перерва була далеко не у всіх.

Для приготування вам знадобляться:

яйця — 2 шт;

сосиски — 2 шт;

помідор — 1 шт;

бекон — 100 г;

консервована біла квасоля в томатному соусі — 100 г;

печериці — 80 г;

оливкова олія — 1 ст.л.;

пшенична булочка — 1 шт;

сіль, перець — за смаком;

зелень — для прикрашання.

Приготування

Наріжте бекон, помідор і гриби. Обсмажте булку на сухій пательні до хрусткої скоринки, а сосиски та бекон — на оливковій олії. Викладіть бекон і сосиски на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. У тій самій пательні посмажте окату яєчню, приправивши її сіллю і перцем. Підсмажте разом гриби та помідори на сковороді до такої кондиції, яка вам подобається. Квасолю розігрійте будь-яким зручним способом. Зберіть усе, що ви приготували, в одну тарілку і насолоджуйтеся ситним англійським сніданком.

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Іспанський сніданок за кілька хвилин

Іспанський сніданок за кілька хвилин Фото: Food & Mood

Іспанія славиться любов'ю до свіжих продуктів і різноманітності страв.

Для іспанського сніданку візьміть:

яйця — 2 шт;

молоко — 50 мл;

шинка — 50 г;

цибуля-порей — 30 г;

варена картопля — 100 г;

помідори — 1 середній;

болгарський червоний перець — 1 невеликий;

біле вино — 50 мл;

оливкова олія — 1 ст. л.;

помідори чері та мікс салатної зелені — для прикрашання.

Приготування

Шинку, порей і картоплю наріжте кубиками, помідор — часточками, перець — соломкою. Обсмажте все на пательні з оливковою олією, додайте вино і випаруйте його. Збийте яйця з молоком, сіллю і перцем. Залийте вміст сковороди яєчною сумішшю і готуйте під кришкою до готовності яєць. Подавайте з помідорами чері та листям салату.

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Мексиканський сніданок для любителів гострого

Мексиканський сніданок для любителів гострого Фото: Food & Mood

Мексиканська кухня відома своєю любов'ю до гострого, але ви можете адаптувати її під свій смак.

Для мексиканського сніданку вам знадобиться:

яловичий фарш — 100 г;

солодкий червоний перець — 100 г;

твердий сир — 30 г;

консервована червона квасоля — 30 г;

помідор — 1 шт;

тортилья — 1 шт;

яйце — 1 шт;

червоний перець чилі — 1 стручок;

лайм — половинка;

зелена цибуля — кілька пір'їн;

оливкова або кукурудзяна олія — 1 ст. л.;

сіль — за смаком.

Приготування

Помідор і солодкий перець наріжте кубиками, сир натріть, цибулю дрібно поріжте. Тортилью наріжте та обсмажте на оливковій олії. Перець чилі обсмажте окремо. Фарш обсмажте, додайте до нього овочі, квасолю і посоліть. Додайте яйце і сир, перемішайте і доведіть до готовності. Викладіть на порційну тарілку, зверху видавіть сік лайма. Подавайте з тортильєю, обсмаженим чилі та зеленою цибулею.

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