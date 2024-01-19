19 січня 2024 року: Макар'єв день — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна лихословити, заздрити та важко працювати. Макар'єв день називають весняновказівником — за погодою визначали, якою буде весна.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Макарія Великого. Це християнський святий, відлюдник. Він вів із народом духовні бесіди, навчав смирення і лагідності, багато часу проводив у молитві. У народі його вважали великим радником і цілителем хвороб. Ще Макар'єв день називають весняновказівником — за погодою визначали, якою буде весна.
Що не можна робити 19 січня:
- злитися;
- лихословити;
- заздрити;
- важко працювати.
Народні прикмети та повір'я:
- сонячно або відлига — до ранньої весни;
- заметіль — до пізньої весни;
- яка погода сьогодні — таким лютий буде;
- зоряне небо — до затяжної зими.
День ангела святкують:
Антоній, Арсеній, Макарій, Марк, Миколай, Петро, Сава, Феодор, Феодосія.
Народилися сьогодні:
1809 рік — Едгар Аллан По, американський письменник, поет, есеїст, літературний критик, представник романтизму;
1839 рік — Поль Сезанн, французький художник-імпресіоніст.
А також у цей день:
1903 рік — оголошено проведення першої велогонки "Тур де Франс";
1938 рік — американська фірма General Motors першою у світі почала серійне виробництво дизельних двигунів;
1963 рік — перший виступ групи The Beatles на телебаченні;
2014 рік — у Києві на Грушевського почалося збройне повстання проти диктаторського режиму Януковича;
2017 рік — в Україні офіційно з'явилося "Суспільне мовлення".