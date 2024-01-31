Салат із груш, яблук, селери з ароматною заправкою: свіжість у кожному шматочку
Салат із фруктами, горіхами та селерою не тільки чудовий на смак, а й привабливий на вигляд. У ньому гармонійно поєднуються всі продукти.
Освіжаючий і легкий салат ідеально підходить для особливих випадків. Поєднання селери, солодких груш і яблук з ароматним пармезаном і хрусткими горіхами створює ідеальний баланс смаків і текстур, роблячи його чудовим вибором як для святкового столу, так і для сімейного обіду або вечері, повідомляє Taste of Home.
Інгредієнти:
- груша — 1 штука;
- яблуко — 1 штука;
- селера — 2 стебла;
- горіхи пекан — 50 г;
- пармезан — 50 г;
- оливкова олія — 3 столові ложки;
- лимонний сік — 2 столові ложки;
- мед — 1 столова ложка;
- сіль і свіжомелений чорний перець — за смаком.
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Приготування:
Крок 1. Наріжте грушу і яблуко на тонкі скибочки, селеру — на тонкі смужки.
Крок 2. У сухій сковороді обсмажте горіхи до золотистого кольору.
Крок 3. На тертці натріть пармезан.
Крок 4. Для заправки змішайте оливкову олію, лимонний сік і мед. За смаком додайте сіль і перець.
Крок 5. У великій салатниці змішайте грушу, яблуко, селеру та горіхи.
Крок 6. Перед подачею полийте салат заправкою і акуратно перемішайте.
Крок 7. Посипте салат натертим пармезаном.
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