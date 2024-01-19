Усього 4 інгредієнти та 5 хвилин на готування: пікантний салат із мандаринами та сиром

Цей рецепт підійде для тих, хто хоче спробувати щось нове і незвичайне, не витрачаючи багато часу на приготування.

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Цей салат із мандаринами та сиром — справжня кулінарна знахідка для тих, хто полюбляє незвичайні смакові поєднання. Салат виходить легким, але водночас насиченим і вишуканим. Ідеальний як для святкового столу, так і для повсякденної вечері. Рецептом смачного салату з мандаринами та сиром поділився сайт Hyser.

Інгредієнти:

будь-який твердий сир, який любите — 100 г;

мандарини, краще сорту клементин — 200 г;

майонез — 50-100 г;

часник — 2-3 зубчики.

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Приготування

Крок 1

Наріжте твердий сир невеликими кубиками. Часник пропустіть через прес.

Крок 2

У глибокій мисці з'єднайте нарізаний сир із часником. Додайте майонез і перемішайте. Кількість майонезу коригуйте за своїм смаком.

Крок 3

Очистіть мандарини та розділіть їх на часточки. Кожну часточку розріжте на 2-3 частини.

Крок 3

Додайте нарізані мандарини в салат і обережно перемішайте, щоб не видавлювати сік з мандарин.

Крок 4

Використовуючи кільце для сервірування, акуратно викладіть салат на порційні тарілки або загальне блюдо. За бажанням, прикрасьте верх салату цілими часточками мандарин або гілочками свіжої зелені.

Приємного апетиту!

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