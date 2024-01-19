Для торту чи як самостійний десерт: рецепт шоколадного бісквіту

Цей бісквіт буде схожим на фондан чи брауні. Тому він смакуватиме й самостійно.

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Український шеф-кухар Євген Клопотенко ділиться рецептом вологого шоколадного бісквіту.

ІНГРЕДІЄНТИ:

125 г вершкового масла;

100 г цукру;

3 ст.л. темного какао;

1/2 ч.л. соди;

3 ч. л. розпушувача;

250 мл води;

2 яйця;

100 г цукрової пудри;

200 г борошна.

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Для початку у великій каструлі змішуємо 125 г масла, 100 г цукру, 3 ст.л. какао, ½ ч.л. соди та 3 ч.л. розпушувача. Після цього вливаємо 250 мл води, вмикаємо середній вогонь і нагріваємо суміш, постійно помішуючи (масло має розтанути, а цукор розчинитися).

Доводимо суміш до кипіння, зменшуємо вогонь на мінімум і варимо 5 хвилин, помішуючи. Знімаємо суміш з вогню і даємо охолонути до кімнатної температури.

Поки суміш охолоджується, розігріваємо духовку до 180 градусів із конвекцією. Змащуємо форму для запікання маслом, дно застелаємо пергаментним папером.

Коли зварена суміш охолоне до кімнатної температури, додаємо в неї 2 попередньо збитих яйця, 100 г цукрової пудри та 200 г борошна. Добре мішаємо інгредієнти до однорідності.

Виливаємо готову суміш у форму та випікаємо 35 хвилин. Даємо охолонути у формі протягом 10 хвилин, після цього перекладаємо на решітку охолоджуватися.

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