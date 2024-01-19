Гавайські свинячі відбивні: соковите м'ясо з ароматними спеціями

Свинячі відбивні з ананасом — ідеальний вибір для створення святкової атмосфери. Ця страва не тільки смачна, а й привабливо виглядає на столі. Вона потішить усіх любителів екзотичної кухні.

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Гавайські свинячі відбивні — це чудова страва, просякнута ароматами і смаками тропічних островів, що ідеально підходить для особливих випадків. Соковите свиняче м'ясо в поєднанні з солодким ананасом і ароматними спеціями створює незабутній смаковий досвід, який прикрасить будь-який святковий стіл, пише Taste of Home.

Інгредієнти:

свинина (відбивні) — 4 штуки;

сік ананаса — 100 мл;

соєвий соус — 50 мл;

коричневий цукор — 2 столові ложки;

часник (подрібнений) — 2 зубчики;

імбир (свіжий, тертий) — 1 чайна ложка;

ананас (свіжий, нарізаний кільцями) — 4 кільця;

сіль, перець — за смаком.

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Приготування:

Крок 1. Змішайте сік ананаса, соєвий соус, коричневий цукор, подрібнений часник і тертий імбир у мисці для маринаду.

Крок 2. Помістіть свинячі відбивні в маринад і залиште мінімум на 1 годину, краще на ніч для кращого просочування.

Крок 3. Розігрійте гриль або сковороду-гриль. Відбивні посоліть і поперчіть, потім обсмажте з кожного боку до готовності, приблизно по 4-5 хвилин з кожного боку.

Крок 4. На останні пару хвилин додайте на гриль ананасові кільця й обсмажте їх до появи золотистих смужок.

Крок 5. Подавайте свинячі відбивні з ананасовими кільцями зверху.

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