Українці часто помиляються, вживаючи слово "випадок": як правильно
Олександр Авраменко традиційно закликає берегти мову, яку передали нам предки. Наприклад, фраза "у випадку необхідності" — це калька з російської.
Український філолог Олександр Авраменко розкрив найпоширеніші помилки під час вживання слова "випадок". Про це популяризатор мови розповів в одному зі своїх мініуроків.
Виявилося, що фраза "у випадку необхідності" — калька. Правильно сказати:
- у разі потреби, за потреби.
"У більшості випадків" також краще замінити словами "здебільшого", "переважно".
- Ни в коем случае — у жодному разі;
- от случая к случаю — коли-не-коли, вряди-годи.
Олександр Авраменко традиційно закликає берегти мову наших предків.
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Олександр Авраменко — відомий педагог, дослідник і популяризатор української мови, письменник, філолог, літературознавець, теле- і радіоведучий. Відомий своїми експрес-уроками, у яких навчає людей говорити без помилок, викорінюючи суржик. Авраменко також видає книги для підготовки до різноманітних іспитів з мови.
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