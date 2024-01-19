Українці часто помиляються, вживаючи слово "випадок": як правильно

Олександр Авраменко традиційно закликає берегти мову, яку передали нам предки. Наприклад, фраза "у випадку необхідності" — це калька з російської.

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Український філолог Олександр Авраменко розкрив найпоширеніші помилки під час вживання слова "випадок". Про це популяризатор мови розповів в одному зі своїх мініуроків.

Виявилося, що фраза "у випадку необхідності" — калька. Правильно сказати:

у разі потреби, за потреби.

"У більшості випадків" також краще замінити словами "здебільшого", "переважно".

Ни в коем случае — у жодному разі;

от случая к случаю — коли-не-коли, вряди-годи.

Олександр Авраменко традиційно закликає берегти мову наших предків.

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Олександр Авраменко

Олександр Авраменко — відомий педагог, дослідник і популяризатор української мови, письменник, філолог, літературознавець, теле- і радіоведучий. Відомий своїми експрес-уроками, у яких навчає людей говорити без помилок, викорінюючи суржик. Авраменко також видає книги для підготовки до різноманітних іспитів з мови.

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