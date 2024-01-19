Рецепт традиційного грецького салату

Страва є як святковою, так і повсякденною. У самій Греції салат називають "Хоріатики", що в перекладі означає "сільський салат".

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Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко ділиться рецептом традиційної грецької страви.

ІНГРЕДІЄНТИ:

200 г томатів чері або 2 звичайні томати;

1 великий огірок;

1 солодкий перець;

½ червоної цибулі;

50 г оливок без кісточок;

200 г сиру фета;

1-2 ч. л. орегано;

3-4 ст. л. оливкової олії Extra Virgin;

сіль до смаку.

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Для початку беремо глибоку миску. Усі інгредієнти салату нарізаємо та одразу кладемо в неї. Беремо 200 г томатів чері або 2 середні томати. Чері миємо та ріжемо навпіл. Звичайні ріжемо навпіл, вирізаємо плодоніжку та нарізаємо середніми кубиками. Кладемо в миску.

Огірок миємо, розрізаємо навпіл, а потім нарізаємо кожну половинку півкільцями завтовшки 0,5 см. Перекладаємо в миску.

Солодкий перець миємо, розрізаємо навпіл, забираємо плодоніжку та насіння, а потім нарізаємо кубиком приблизно такого розміру, як і томати, якщо використовували звичайні, а не чері. Перець можна замінити червоним, помаранчевим або жовтим. Його також кладемо в миску.

Половину червоної цибулі нарізаємо або півкільцями, або пір'ям. Відправляємо її в миску.

200 г сиру фети нарізаємо великим кубиком. Але додаємо в миску в останню чергу.

До всіх овочів додаємо 50 г оливок без кісточок.

Посипаємо салат 1-2 ч. л. сухого орегано.

Заправляємо 3-4 ст. л. оливкової олії. Акуратно мішаємо, використовуючи дві ложки.

Додаємо в миску нарізану кубиками фету. Акуратно мішаємо, щоб шматочки фети залишилися цілими. Солимо страву в останню чергу, оскільки через цей інгредієнт овочі почнуть пускати сік.

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