Рецепт традиційного грецького салату
Страва є як святковою, так і повсякденною. У самій Греції салат називають "Хоріатики", що в перекладі означає "сільський салат".
Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко ділиться рецептом традиційної грецької страви.
ІНГРЕДІЄНТИ:
- 200 г томатів чері або 2 звичайні томати;
- 1 великий огірок;
- 1 солодкий перець;
- ½ червоної цибулі;
- 50 г оливок без кісточок;
- 200 г сиру фета;
- 1-2 ч. л. орегано;
- 3-4 ст. л. оливкової олії Extra Virgin;
- сіль до смаку.
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Для початку беремо глибоку миску. Усі інгредієнти салату нарізаємо та одразу кладемо в неї. Беремо 200 г томатів чері або 2 середні томати. Чері миємо та ріжемо навпіл. Звичайні ріжемо навпіл, вирізаємо плодоніжку та нарізаємо середніми кубиками. Кладемо в миску.
Огірок миємо, розрізаємо навпіл, а потім нарізаємо кожну половинку півкільцями завтовшки 0,5 см. Перекладаємо в миску.
Солодкий перець миємо, розрізаємо навпіл, забираємо плодоніжку та насіння, а потім нарізаємо кубиком приблизно такого розміру, як і томати, якщо використовували звичайні, а не чері. Перець можна замінити червоним, помаранчевим або жовтим. Його також кладемо в миску.
Половину червоної цибулі нарізаємо або півкільцями, або пір'ям. Відправляємо її в миску.
200 г сиру фети нарізаємо великим кубиком. Але додаємо в миску в останню чергу.
До всіх овочів додаємо 50 г оливок без кісточок.
Посипаємо салат 1-2 ч. л. сухого орегано.
Заправляємо 3-4 ст. л. оливкової олії. Акуратно мішаємо, використовуючи дві ложки.
Додаємо в миску нарізану кубиками фету. Акуратно мішаємо, щоб шматочки фети залишилися цілими. Солимо страву в останню чергу, оскільки через цей інгредієнт овочі почнуть пускати сік.
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