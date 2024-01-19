Ніжно та солодко: рецепт сирної запіканки
Це корисний та апетитний сніданок, хороший перекус. Страву можна взяти із собою в дорогу чи на роботу.
Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко ділиться рецептом традиційної сирної запіканки в духовці.
ІНГРЕДІЄНТИ:
- 500 г сиру 5-9% жирності;
- 4 яйця;
- 100 г (4 ст. л.) сметани 15-20% жирності;
- 150 г цукру;
- 10 г (1 пакетик) ванільного цукру;
- 60 г (2 ст. л. з великою гіркою) пшеничного борошна;
- 50-75 г родзинок;
- 25 г вершкового масла (для змащування форми);
- 1-2 ст. л. цукрової пудри для декору (за бажанням);
- ½ ч. л. солі.
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Для початку духовку розігріваємо до 180 градусів в режимі "конвекція", а якщо такого немає, то в режимі верхнього та нижнього нагріву. Беремо 500 г кисломолочного сиру і кладемо його в посуд, перебивши блендером.
Яєчні жовтки (4 шт.) відокремлюємо від білків і додаємо в посуд із сиром. Білки кладемо в іншу миску.
У ємність із сиром і жовтками додаємо половину порції цукру (75 г) і пакетик ванільного цукру.
Додаємо до сирної суміші 100 г сметани та 50-75 г родзинок.
Всипаємо в посуд із сирною сумішшю 60 г пшеничного борошна і добре мішаємо лопаткою до отримання однорідної маси.
Чотири білки зʼєднуємо з другою половиною цукру (75 г), додаємо дрібку солі та збиваємо міксером до появи м'яких піків.
Після цього збиті білки перекладаємо в миску із сирною масою.
Дуже обережно, щоб не пошкодити структуру білків, мішаємо масу лопаткою або ложкою.
Форму для запікання змащуємо всередині вершковим маслом (20-25 г).
Сирну масу вливаємо у форму й обережно рівняємо поверхню лопаткою або ложкою.
Сирну запіканку готуємо в розігрітій духовці протягом 45-55 хвилин. Після цього дістаємо та даємо повністю охолонути. Можна посипати зверху 1-2 ст. л. цукрової пудри.
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