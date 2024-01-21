Тушкована в пиві шинка з діжонською гірчицею: неповторний смак ароматного м'яса

Шинка, тушкована в пиві на повільному вогні, стане центральною стравою на вашому столі. Вона ідеально підходить для урочистих обідів і вечерь, а її глибокий і насичений смак оцінять усі гурмани.

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Тушкована в пиві шинка з діжонською гірчицею — це вишукана й ароматна страва, яка ідеально пасує для особливих випадків. Ніжна шинка, повільно тушкована в пиві з додаванням ароматних спецій і діжонської гірчиці, набуває неповторного смаку, який зробить ваш святковий стіл по-справжньому особливим, пише "Фанлла".

Інгредієнти:

шинка (цілий шматок) — 1 кг;

темне пиво — 500 мл;

діжонська гірчиця — 3 столові ложки;

мед — 2 столові ложки;

цибуля — 1 штука;

часник — 4 зубчики;

гвоздика — 4 штуки;

лавровий лист — 2 штуки;

сіль, перець — за смаком.

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Приготування:

Крок 1. Натріть шинку сумішшю діжонської гірчиці та меду. Залиште маринуватися на 30 хвилин.

Крок 2. На великій пательні або в каструлі обсмажте дрібно нарізану цибулю і подрібнений часник до золотистого кольору.

Крок 3. Додайте шинку до цибулі та часнику, обсмажте з усіх боків до утворення скоринки.

Крок 4. Влийте пиво в сковороду, додайте гвоздику та лавровий лист. Посоліть і поперчіть за смаком.

Крок 5. Накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні 1-1,5 години, періодично поливаючи шинку пивним соусом.

Крок 6. Готову шинку вийміть із соусу, дайте трохи охолонути і наріжте на порційні шматки.

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