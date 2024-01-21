Тушкована в пиві шинка з діжонською гірчицею: неповторний смак ароматного м'яса
Шинка, тушкована в пиві на повільному вогні, стане центральною стравою на вашому столі. Вона ідеально підходить для урочистих обідів і вечерь, а її глибокий і насичений смак оцінять усі гурмани.
Тушкована в пиві шинка з діжонською гірчицею — це вишукана й ароматна страва, яка ідеально пасує для особливих випадків. Ніжна шинка, повільно тушкована в пиві з додаванням ароматних спецій і діжонської гірчиці, набуває неповторного смаку, який зробить ваш святковий стіл по-справжньому особливим, пише "Фанлла".
Інгредієнти:
- шинка (цілий шматок) — 1 кг;
- темне пиво — 500 мл;
- діжонська гірчиця — 3 столові ложки;
- мед — 2 столові ложки;
- цибуля — 1 штука;
- часник — 4 зубчики;
- гвоздика — 4 штуки;
- лавровий лист — 2 штуки;
- сіль, перець — за смаком.
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Приготування:
Крок 1. Натріть шинку сумішшю діжонської гірчиці та меду. Залиште маринуватися на 30 хвилин.
Крок 2. На великій пательні або в каструлі обсмажте дрібно нарізану цибулю і подрібнений часник до золотистого кольору.
Крок 3. Додайте шинку до цибулі та часнику, обсмажте з усіх боків до утворення скоринки.
Крок 4. Влийте пиво в сковороду, додайте гвоздику та лавровий лист. Посоліть і поперчіть за смаком.
Крок 5. Накрийте кришкою і тушкуйте на повільному вогні 1-1,5 години, періодично поливаючи шинку пивним соусом.
Крок 6. Готову шинку вийміть із соусу, дайте трохи охолонути і наріжте на порційні шматки.
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