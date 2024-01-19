Філолог розкрив одну з найпоширеніших помилок в українській мові (відео)

Мовознавець закликає уникати калькованих російських висловів. Втім, люди часто помиляються.

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Український філолог Олександр Авраменко розкрив одну з найпоширеніших лексичних помилок, яку допускають українці. Про це педагог розповів у своєму експрес-уроці.

Виявилося, що це використання слова "даний" там, де його не має бути:

дана ситуація, даний момент.

Це слово лише може описувати річ, яку хтось комусь дав (книжка, дана в тимчасове користування).

Олександр Авраменко закликає уникати калькованих російських висловів.

Правильно сказати: "ця ситуація", "цей момент".

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Олександр Авраменко

Олександр Авраменко — відомий педагог, дослідник і популяризатор української мови, письменник, філолог, літературознавець, теле- і радіоведучий. Відомий своїми експрес-уроками, у яких навчає людей говорити без помилок, викорінюючи суржик. Авраменко також видає книги для підготовки до різноманітних іспитів з мови.

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