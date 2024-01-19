Турецький кекс: рецепт найніжнішої випічки із заварним кремом
Завдяки просоченню і крему кекс виходить дуже ніжним і буквально тане в роті. Така випічка смакує до чаю.
Хочеться чогось солодкого та смачного, але водночас простого в приготуванні? Тоді рекомендуємо вам спробувати приготувати турецький кекс за рецептом із кулінарного блогу "Прості рецепти".
Турецький кекс
Інгредієнти:
- яйця — 2 шт;
- сіль — дрібка;
- цукор — 200 г;
- ванільний цукор — 1 ч. л;
- молоко — 100 мл;
- рослинна олія — 100 мл;
- борошно — 200 г;
- розпушувач — 1 ч. л;
- какао — 1 ст. л;
- молоко для просочення — 200 мл;
Для крему:
- молоко — 500 мл;
- цукор — 60 г;
- ванілін — 1 ч. л;
- крохмаль — 1 ст. л;
- борошно — 1 ст. л;
- вершкове масло — 100 г.
Спосіб приготування:
У глибоку миску вбити яйця, додати дрібку солі, цукор, ванільний цукор, молоко, рослинну олію і все дуже добре перемішати. Додати борошно з розпушувачем, какао і перелити тісто у форму. Відправити в духовку, розігріту до 180 градусів на 35 хвилин.
Для крему змішати молоко, цукор, ванілін, борошно, крохмаль, вершкове масло і варити до загустіння. Готовий кекс полити молоком, зверху викласти крем, посипати какао і прибрати в холодильник на годину.
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