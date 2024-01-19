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Турецький кекс: рецепт найніжнішої випічки із заварним кремом

турецький кекс, випічка, солодке

Завдяки просоченню і крему кекс виходить дуже ніжним і буквально тане в роті. Така випічка смакує до чаю.

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Хочеться чогось солодкого та смачного, але водночас простого в приготуванні? Тоді рекомендуємо вам спробувати приготувати турецький кекс за рецептом із кулінарного блогу "Прості рецепти".

Турецький кекс

Інгредієнти:

  • яйця — 2 шт;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — 200 г;
  • ванільний цукор — 1 ч. л;
  • молоко — 100 мл;
  • рослинна олія — 100 мл;
  • борошно — 200 г;
  • розпушувач — 1 ч. л;
  • какао — 1 ст. л;
  • молоко для просочення — 200 мл;

Для крему:

  • молоко — 500 мл;
  • цукор — 60 г;
  • ванілін — 1 ч. л;
  • крохмаль — 1 ст. л;
  • борошно — 1 ст. л;
  • вершкове масло — 100 г.

Спосіб приготування:

У глибоку миску вбити яйця, додати дрібку солі, цукор, ванільний цукор, молоко, рослинну олію і все дуже добре перемішати. Додати борошно з розпушувачем, какао і перелити тісто у форму. Відправити в духовку, розігріту до 180 градусів на 35 хвилин.

Для крему змішати молоко, цукор, ванілін, борошно, крохмаль, вершкове масло і варити до загустіння. Готовий кекс полити молоком, зверху викласти крем, посипати какао і прибрати в холодильник на годину.

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