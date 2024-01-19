Як правильно посолити макарони, щоб вони були смачними — поради експертки

Від того, як посолені макарони, багато в чому залежить кінцевий смак продукту. Необхідно враховувати час варіння і кількість продукту, перш ніж сипати сіль.

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Правильно і вчасно посолені під час варіння макарони виходять найбільш смачними. Як це зробити правильно, розповіла у своєму блозі експертка з домогосподарства Марта Стюарт.

Навіщо солити воду для макаронів

З наукового погляду є тільки одна вагома причина солити воду для макаронів: вона рівномірно приправляє кожну локшину зсередини. У кулінарній школі кухарів-початківців вчать приправляти страву потроху, з найпершого кроку: це підсилює кожен інгредієнт і поступово створює складніші смаки. Та сама філософія може бути застосована і при приготуванні макаронів, де соління води схоже на закладку основи смачної страви.

Скільки солі потрібно додавати?

Більшість експертів рекомендують столову ложку солі з гіркою на 4 літри води або на півкіло макаронів. Спробуйте воду на смак, щойно сіль розчиниться. На смак вона має бути помірно солонуватою. Згідно з дослідженнями, півкіло макаронів вбирають тільки чверть солі з води, тож не бійтеся пересолити їх.

Яку сіль краще використовувати?

Уникайте йодованої солі, яка додасть локшині неприємного присмаку. Якщо ви використовуєте сіль із зернами дрібнішими, ніж кошерна сіль, почніть зі столової ложки без гірки і додавайте ще за смаком.

Коли солити воду?

Найефективніший спосіб посолити воду — це додати сіль, коли вода закипить.

Що робити з водою, де варилися макарони?

Коли макарони будуть готові, не виливайте воду відразу. Кілька столових ложок крохмалистої солоної води з макаронів — це чудовий інгредієнт для соусу, якщо ви робите пасту.

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