Пʼять ідей святкових бутербродів за кілька хвилин

Бутерброди можна готувати як на свято, так і тішити себе в будні. Створити смачний перекус допоможуть мандарини, сир, кілька, авокадо тощо.

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Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко ділиться рецептами смачних бутербродів, які можна швидко приготувати.

З мандарином і сиром фета

ІНГРЕДІЄНТИ:

4 шматочки хліба;

150 г сиру фета;

3 мандарини;

2 гілочки м'яти;

чорний перець за смаком.

Для початку нарізаємо хліб, мандарини чистимо від шкірки і розбираємо на часточки, а зі стебел м'яти обриваємо листочки.

Після цього на хліб викладаємо шматочки фети, мандарин, м'яту, поливаємо невеликою кількістю оливкової олії і посипаємо свіжемеленим перцем.

Бутерброди з мандарином і сиром фета Фото: Євген Клопотенко

Авокадо-тост зі шпротами

ІНГРЕДІЄНТИ:

1 авокадо;

1 ст.л. лимонного соку;

4 шматочки хліба;

1 паковання шпротів.

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Для початку підсушуємо 4 шматочки хліба на сухій пательні або в духовці впродовж 10 хвилин за температури 160 градусів.

Після цього розрізаємо авокадо, забираємо кісточку та ложкою дістаємо м’якоть. Розминаємо авокадо виделкою та бризкаємо на нього 1 ст.л. лимонного соку.

Намащуємо хліб авокадо, а зверху викладаємо шпроти.

Авокадо-тост зі шпротами Фото: Клопотенко

Канапе з мандарином та гарбузом

ІНГРЕДІЄНТИ:

200 г гарбуза;

1 пакування сиру;

1 багет;

1 мандарин;

2 ст. л. цукру;

20 г вершкового масла;

мікрогрін до смаку.

Для початку мандарин та 200 г гарбуза чистимо від шкірки. Перший розбираємо на дольки, а гарбуз нарізаємо маленькими кубиками. Гострим ножем ріжемо сир тонкими слайсами.

На розігріту пательню висипаємо 2 ст. л. цукру, спершу виставивши максимальний вогонь, а потім зменшивши його. Чекаємо, поки цукор розтане, при цьому його не помішуючи.

До розталого цукру додаємо 20 г вершкового масла. Коли масло також розтане — викладаємо на пательню нарізаний кубиками гарбуз. Смажимо 3-4 хв. При цьому мішаємо його.

Багет нарізаємо скибками та підсушуємо на сухій сковорідці.

На гарячий багет викладаємо скибку сиру, зверху обсмажений гарбуз, закручену скибку сиру та мандарин. Можна зафіксувати спеціальною шпажкою.

Канапе з мандарином та гарбузом Фото: Євген Клопотенко

Бутерброди з тапенадом

Це варіант для тих, кому до смаку середземноморська кухня. Тапенад — це густий соус прованської кухні з оливок, анчоусів і "тапен", що дав ім'я цьому рецепту.

ІНГРЕДІЄНТИ:

4 шматки хліба (багет);

100 г оливок (зелені без кісточки);

100 г оливок (чорні без кісточки);

1 зубчик часнику;

1 ч. л. каперси;

3 тушки кільки (філе);

зелень (для подачі).

Оливки, часник, каперси, кільку перебиваємо в чаші блендеру до отримання однорідної маси. Додаємо оливкову олію і ще трохи перебиваємо.

Після цього викладаємо тапенад на хліб і прикрашаємо зеленню.

Бутерброди з тапенадом Фото: Клопотенко

Бутерброди з кількою

ІНГРЕДІЄНТИ:

8 тушок кільки (слабосолена);

4 кусочки хліба (багет);

2 шт. томат;

2 ст. л. соку лайма;

10 г перцю чилі;

1 зубчик часнику;

1 дрібка солі;

1 ст. л. оливкової олії.

Для початку томати ріжемо навпіл, забираємо серцевину і ріжемо невеликим кубиком. Після цього часник і гострий перець дрібно рубаємо. Додаємо сіль, сік лайму і оливкову олію, усе гарно перемішуємо.

У кільки видаляємо голову, хребет та нутрощі, залишаючи тільки філе. Після цього на хліб викладаємо філе кільки, а зверху — томатну сальсу.

Бутерброди з кількою Фото: Клопотенко

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