Гарячі бутерброди з куркою, беконом і сиром у духовці: швидко і дуже смачно

Бутерброди, приготовані в духовці, ідеально підійдуть для тих, хто шукає швидкий і смачний спосіб втамувати голод. Вони не тільки ситні й ароматні, а й легкі в приготуванні.

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Гарячі бутерброди з куркою, беконом і сиром — чудовий вибір для смачного і ситного перекусу або швидкої вечері. Поєднання м'ясної начинки, розплавленого сиру і хрусткого хліба забезпечить справжнє задоволення для любителів пікантних закусок, повідомляє 1000.menu.

Інгредієнти:

хліб для тостів — 4 скибочки;

куряче філе (відварене або обсмажене) — 200 г;

бекон — 4 смужки;

твердий сир (наприклад, чеддер) — 100 г;

майонез — 2 столові ложки;

гірчиця — 1 столова ложка;

сіль, перець — за смаком;

зелень для прикраси.

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Приготування:

Крок 1. Розігрійте духовку до 180°C. На розпеченій сковороді обсмажте бекон до хрусткого стану.

Крок 2. Наріжте куряче філе на дрібні шматочки. Натріть сир на тертці.

Крок 3. Змішайте майонез і гірчицю в мисці.

Крок 4. Намажте кожну скибочку хліба майонезно-гірчичною сумішшю.

Крок 5. Викладіть на хліб шматочки курки та бекону, зверху посипте тертим сиром.

Крок 6. Випікайте бутерброди в духовці 5-7 хвилин до розплавлення сиру та утворення золотистої скоринки.

Крок 7. Подавайте гарячими, прикрашені свіжою зеленню.

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