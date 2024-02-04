Гарячі бутерброди з куркою, беконом і сиром у духовці: швидко і дуже смачно
Бутерброди, приготовані в духовці, ідеально підійдуть для тих, хто шукає швидкий і смачний спосіб втамувати голод. Вони не тільки ситні й ароматні, а й легкі в приготуванні.
Гарячі бутерброди з куркою, беконом і сиром — чудовий вибір для смачного і ситного перекусу або швидкої вечері. Поєднання м'ясної начинки, розплавленого сиру і хрусткого хліба забезпечить справжнє задоволення для любителів пікантних закусок, повідомляє 1000.menu.
Інгредієнти:
- хліб для тостів — 4 скибочки;
- куряче філе (відварене або обсмажене) — 200 г;
- бекон — 4 смужки;
- твердий сир (наприклад, чеддер) — 100 г;
- майонез — 2 столові ложки;
- гірчиця — 1 столова ложка;
- сіль, перець — за смаком;
- зелень для прикраси.
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Приготування:
Крок 1. Розігрійте духовку до 180°C. На розпеченій сковороді обсмажте бекон до хрусткого стану.
Крок 2. Наріжте куряче філе на дрібні шматочки. Натріть сир на тертці.
Крок 3. Змішайте майонез і гірчицю в мисці.
Крок 4. Намажте кожну скибочку хліба майонезно-гірчичною сумішшю.
Крок 5. Викладіть на хліб шматочки курки та бекону, зверху посипте тертим сиром.
Крок 6. Випікайте бутерброди в духовці 5-7 хвилин до розплавлення сиру та утворення золотистої скоринки.
Крок 7. Подавайте гарячими, прикрашені свіжою зеленню.
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