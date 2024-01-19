Як навчитися менше їсти. Дієтологиня назвала 4 способи, які допоможуть не переїдати

Насправді для того, щоб отримати необхідні поживні речовини для функціонування організму, людині потрібно не так багато їжі. Тому переїдання — це звичка, з якою потрібно боротися, аби не нашкодити ні здоров'ю, ні фігурі. Ексклюзивно для Фокуса, нутриціологиня Наталя Козак розповідає про те, як навчитися не переїдати та вчасно зупинятися.

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Ми можемо іноді переїдати на свята або на день народження, проте, якщо ви робите так постійно, це говорить про те, що у вас не зовсім все гаразд з їжею та скоріш за все ви порушуєте режим харчування. Ексклюзивно для Фокуса нутриціологиня, спеціаліст зі здорового харчування Наталія Козак пояснила, чому ви переїдаєте, та як з цим впоратись.

Переїдання — цікавий процес, адже за собою тягне дуже багато різноманітних відчуттів, і це не про важкість у шлунку: картання, злість, огида, повторний жаль і переїдання, набір ваги, погане самопочуття.

Коли воно стається? Тоді, коли порушуються сигнали ситості та голоду в нашому організмі через тривалу відсутність нормального режиму і повноцінних порцій, а також в той момент, коли ми в максимальному стані тривожності та перебуваємо не "тут і зараз". Як же допомогти собі не переїдати?

Режим

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"Потрібно влаштувати справжній режим, 3-5 прийомів їжі, щоб було достатнє насичення і не було бажання з’їсти багато всього за один раз", — радить нутриціологиня.

Режим харчування надзвичайно важливий, адже найчастіше ми переїдаємо, коли дуже голодні, а сильний голод буває тоді, коли ви пропускаєте основний прийом їжі.

Іноді, намагаючись схуднути, люди навмисно пропускають обід або вечерю, щоб скоротити споживання калорій. Проте такий варіант не працює, адже організм потребує енергії, тому вам захочеться з'їсти солодкого, жирного або борошняного. Насправді щоб схуднути, потрібно їсти, і робити це регулярно.

Харчуйтеся збалансовано

"Потрібно збалансувати прийоми їжі, і намагатися включати якомога більше різноманітних компонентів та кольорів у своє харчування. Тоді задовольняється бажання спробувати все. А регуляція порції дозволяє вчасно зупинитися", — наголошує Наталія Козак.

Збалансоване харчування допоможе вам уникнути "перекосів" у харчових забаганках. Так, найчастіше організм вимагає чогось солодкого, солоного або шкідливого, коли недоотримує важливих нутрієнтів.

Їжте повільно

"Дайте собі час на повноцінний прийом їжі, адже наш мозок повинен почати їсти очима, щоб отримати всі необхідні сигнали та подати їх далі в організм. Коли ми достатній час вдивляємося у свою тарілку, починається цефальна фаза травлення, яка супроводжується виділенням усіх необхідних гормонів та отриманням відчуття ситості, ніж якби ми хапали їжу, перебуваючи зайнятими серіалом, книжкою, ґаджетами", — радить Наталія Козак.

По-перше, обов'язково гарно засервіруйте стіл перед їжею, розкладіть на тарілці страву так, щоб вам було приємно її бачити та захотілося з'їсти. А, по-друге, якомога далі відкладіть телефон, планшет, вимкніть телевізор та просто насолодіться їжею.

Не поспішайте, ретельно пережовуйте, так мозок швидше отримає сигнал про насичення. Якщо ви їсте похапцем, ваш мозок не встигає зрозуміти, що ви вже наїлись, і просить ще.

Правило "виделка на столі"

Фото: Getty Images

"Коли вам хочеться скуштувати всього і багато, дайте собі час пережувати ретельно їжу, щоб швидше отримати сигнали ситості. Взяли шматочок до рота, відкладайте виделку на стіл, так ви швидше наїстеся, відчуєте необхідний сигнал та завершите прийом раніше, ніж станеться момент переїдання", — радить нутриціологиня.

Не намагайтесь закинути до рота якомога більше їжі. Повільний пройом їжі та ретельне пережовування мають стати вашими головними спільниками у боротьбі із переїданням.

"Якщо ж жоден із цих способів вам не допомагає, потрібно звернутися за консультацією до психолога. Іноді питання полягає абсолютно не в їжі, а в тих емоціях, чи проблемах, які ми не здатні вирішити, або поки що не бачимо рішення і намагаємося приглушити їх їжею", — зазначає Наталія Козак.

У будь-якому випадку, вчіться будувати з їжею дружні стосунки, не боятися її, а використовувати як інструмент, який живить наш організм енергією та корисними речовинами.

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