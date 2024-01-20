Швидко, просто, неймовірно смачно: фунчоза з куркою та овочами за 20 хвилин
Усі інгредієнти готуються в одній сковорідці й дуже швидко. Повноцінний обід або вечеря буде у вас на столі вже через 15-20 хвилин.
Фунчоза — це традиційна страва азіатської кухні, яку готують зі "скляної" рисової локшини зі всілякими добавками. Крім спецій і соусів до фунчози додають різні овочі, м'ясо, гриби, морепродукти або різні їхні поєднання. Простим і смачним рецептом приготування рисової локшини з куркою, солодким перцем, морквою та огірком поділився сайт "ЯБ Поїла".
Інгредієнти:
- філе куряче — 300 г;
- локшина рисова — 100 г;
- морква — 1 шт;
- перець болгарський — 1-2 шт;
- часник — 2 зубчики;
- огірок — 1 шт;
- соєвий соус — 5-6 ст. л.;
- оцет бальзамічний — 3 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- перець чорний — за смаком;
- спеції — за смаком;
- олія рослинна — для смаження.
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Приготування
Крок 1
Приготуйте рисову локшину за інструкцією на упаковці.
Крок 2
Куряче філе наріжте невеликими шматочками, викладіть у сковорідку з розігрітою олією та починайте обсмажувати. Щойно м'ясо побіліє, додайте дрібно нарізаний часник і перемішайте.
Крок 3
Моркву натріть як для корейської моркви або наріжте тонкою соломкою. Додайте моркву до курки.
Крок 4
Коли морква стане м'якою, додайте нарізаний солодкий перець.
Крок 5
Коли перець теж стане м'яким, додайте свіжий огірок, нарізаний соломкою. Перемішайте й обсмажуйте ще близько хвилини.
Крок 6
Влийте соєвий соус, бальзамічний оцет, додайте спеції та спробуйте на сіль. Якщо солі не вистачає, можна додати ще соєвого соусу або дрібку звичайної кухонної солі.
Крок 7
Додайте в пательню готову рисову локшину, перемішайте і зніміть із вогню.
Крок 8
Фунчоза з куркою та овочами готова. Подавайте її одразу гарячою. Якщо ви приготували більше, ніж зможете з'їсти за раз, не біда. Фунчоза залишиться смачною і після того, як охолоне.
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