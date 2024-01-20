Ракам — щастя, Дівам — достаток. Таро-прогноз на 2024 рік для всіх знаків Зодіаку

Закінчення святочних днів відзначаємо річним роканням для представників Зодіакального кола. Кого і що очікує у 2024 році?

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За давньою традицією, 19 січня — це кінець святочних днів, у які здавна проводили ворожіння і ритуали з метою привернути щасливі події в рік, що настав. Також, вважається, що в ці дні — найправдивіші передбачення, оскільки в них укладена велика енергія початку нового циклу (року). Вирішили скористатися нагодою і поворожити знакам Зодіаку на 2024 рік.

Овен

Овен таро-прогноз на 2024 рік

На Овнів очікують суперечливі події. Ви будете багато працювати, переглядати погляди на життя і стан речей. Змінюватимете пріоритети. Те, що ще сьогодні здається вам важливим, може втратити значення ближче до середини року. Загалом, цей рік для вас — просвітлення й очищення. Багато хто укладе шлюби, незважаючи на те, що — високосний.

Телець

Телець таро-прогноз на 2024 рік

Тельців очікують деякі проблеми з грошима в першій половині 2024 року, очікування виплат або рішень за грошовими позовами. До середини року, ситуація за Помірністю заспокоїться і стабілізується. Можливі зміни і навіть переїзд. Духовні уроки також чекатимуть на Тельців. У цьому питанні вони "солідарні" з Овнами.

Близнюки

Близнюки Таро-прогноз на 2024 рік

Перша половина року 2024 може стати не найкращим періодом для Близнюків, незрозумілі ситуації, по-то з підвішене становище і можливі підлі постуаки з боку оточення і навіть крадіжки. Але з другої половини року ці неприємні події залишаться в минулому. Ви будете багато розважатися і радіти життю. Хтось із Близнюків отримає нову керівну посаду або займе домінантні позиції у своєму середовищі.

Рак

Рак Таро-прогноз на 2024 рік

Раків очікує вихід із глухого кута і залежностей різного роду. Здобуття сили і чільного становища. Позбавлення від ілюзій, отримання езотеричних знань і отримання великого шансу в житті, здатного дати старт для квантового переходу на новий рівень життя. Гроші та стосунки будуть під контролем, а ось чиїм саме — залежить від вас.

Лев

Лев. Таро-прогноз на 2024 рік

Леви можуть розчаруватися в судових рішеннях за майновими позовами і загрузнути в конфліктах. Роботи буде багато, а ось задоволення від виконаного буде наступати не завжди. Взагалі, вам рекомендують більше відпочивати у 2024 році і частіше займати пасивну позицію. Вона зможе вас уберегти від неприємностей.

Діва

Діва. Таро-прогноз на 2024 рік

У Дів буде вдалий рік! Багато хто стане знаменитим і досягне успіху в бажаній сфері. Вас переслідуватиме зона комфорту, в найкращому сенсі цього виразу. Гроші, нові проєкти і стосунки. Це все про вас у 2024 році.

Ваги

Терези. Таро-прогноз на 2024 рік

Терези, на вас чекає не найпростіший період у житті. Можливі розлучення і розставання, грошей доведеться чекати і працювати подвійно. Відчуватимете тиск з боку влади і керівництва, а також членів сім'ї. Переслідуватиме відчуття, що ви собі не належите.

Скорпіон

Скорпіон. Таро-прогноз на 2024 рік

Скорпіони дивитимуться в нові горизонти і домагатимуться великих грошей. На цьому шляху на вас чекатимуть страх і деякі перешкоди, але ви не повинні звертати з обраного шляху — у вас все вийде і ви отримаєте бажані зміни в житті. Дерзайте і намагайтеся!

Стрілець

Стрілець. Таро-прогноз на 2024 рік

У Стрільців рік оновлень і виходу зі звичного. На вас чекає безліч змін і обнулення всього старого і віджилого себе. Не завжди ваше становище буде вигідним. Обнулення даватиметься непросто, але ви зможете перейти на новий рівень життя і власного розвитку.

Козеріг

Козеріг. Таро-прогноз на 2024 рік

Козероги більше не піддаватимуться маніпуляціям, та й самі не зможуть маніпулювати. Налагодиться сімейне життя і домашня атмосфера. Багато чого у 2024 році ви не придбаєте, але ви ви зможете утримати все те, що маєте. Цьогоріч вам краще уникати марних витрат і купівлі непотрібного. Краще зайвий раз економте.

Водолій

Водолій. Таро-прогноз на 2024 рік

У Водоліїв попереду великі зміни і духовний пошук-зростання. Переїзд в іншу країну краще перенести на інший період і, можливо, на наступний рік. Ближче до кінця року на вас чекає справжня переможна хода. Але до неї вам потрібно буде подолати трансформації. Старе буде вже не актуальним для вас у новому періоді життя.

Риби

Риби. Таро-прогноз на 2024 рік

Риб очікує цікавий рік. Нові проєкти, набуття сил і отримання підтримки ззовні. Зміни на краще, переїзд в іншу країну і створення сім'ї. Можливо, ви зануритеся в езотеричні знання і здобудете потрібні навички.

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