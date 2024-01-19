"Батько і дитина в мисці": секрет смачної японської страви з доступних продуктів

Не обирайте між яйцем і куркою — приготуйте традиційну японську страву Оякодон, яку часто подають у сімейних ресторанах країни Висхідного сонця.

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"Оякодон" буквально перекладається як "батько і дитина в мисці". Слово "оя" означає курку, "ко" — це яйце, а "дон" — миска рису, без якої не обходиться жодна японська трапеза. Про те, як легко і просто приготувати оякодон, розповів сайт Smachno.in.ua.

Оякодон подають у вигляді миски рису, на яку кладуть омлет із вареної або тушкованої курки, яйця і часто цибулі. Усе це заливається солодкуватим соусом на основі соєвого соусу, рисового вина (мірін) і даше (японського бульйону). Яйця додають наприкінці приготування і часто залишають їх напіврідкими, що надає страві ніжної текстури.

Оякодон часто подається в спеціалізованих ресторанах "донбурія" (миски з рисом) і в японських сімейних ресторанах. Готується оякодон легко і швидко.

Інгредієнти:

курячі стегна — 550 г (або м'ясо без кісток і шкіри — 400 г);

ріпчаста цибуля — 150 г;

яйця — 4 шт;

вода або будь-який бульйон (в оригіналі бульйон даші) — пів склянки;

біле напівсолодке вино (в оригіналі мірін) — 4 ст. л.;

соєвий соус — 6 ст. сл;

цукор — 2 неповні ст. сл;

рис — 1 склянка;

порізана зелена цибуля — 2-3 ст. л.

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Приготування

Крок 1

Рис промийте кілька разів у холодній воді та відваріть до готовності.

Крок 2

Куряче м'ясо відокремте від кісток і шкіри та наріжте на невеликі шматочки.

Крок 3

Цибулю наріжте соломкою або півкільцями.

Крок 4

Яйця розмішайте виделкою до однорідності, додайте подрібнену зелену цибулю.

Крок 5

У сковороду налийте воду, вино, соєвий соус, додайте цукор. Поставте на середній вогонь і доведіть до кипіння, періодично помішуючи.

Якщо хочете отримати більш автентичний смак, замість води використовуйте проціджений бульйон із копченої скумбрії, в'яленої дрібної рибки, сушених грибів шиітаке і морських водоростей для суші. Але навіть якщо ви візьмете простий овочевий або курячий бульйон, повірте, буде дуже смачно!

Крок 6

Додайте в сковорідку ріпчасту цибулю і готуйте ще кілька хвилин.

Крок 7

Викладіть у сковороду куряче м'ясо, продовжуйте готувати ще приблизно 7-8 хвилин.

Крок 8

Вилийте в сковорідку яйця і накрийте кришкою. Зменшіть вогонь до мінімального і готуйте ще хвилинку. Потім зніміть з плити і залиште під кришкою ще на хвилину.

Крок 9

У піали або глибокі порційні миски викладіть рис, а зверху омлет із "батька та дитини". Полийте зверху соусом, що залишився в сковорідці, і одразу подавайте до столу.

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