Як годинник: 3 продукти, які допоможуть підтримувати здоров'я серця

Підтримка серця у чудовій формі — важлива частина довгого та здорового життя. І один з найважливіших кроків, які необхідно зробити на цьому шляху — це почати збалансовано харчуватися.

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Крім обмеження споживання нездорових продуктів, які можуть завдати шкоди серцево-судинній системі і закупорити артерії, важливо додавати у свою тарілку продукти, корисні для серця. На щастя, існує безліч смачних і простих продуктів, які ви можете включити до свого щоденного раціону. Про це пише She Finds.

Експерт із харчування Джессі Федер розповів про те, що жирна риба, вівсянка та горіхи — ідеальні продукти для здоров'я вашого серця.

Жирна риба

Регулярне додавання жирної риби до свого раціону — одне з найкращих рішень, які ви можете прийняти для здоров'я серця. Одні з найкращих варіантів — анчоуси, оселедець, скумбрія, сардини та лосось.

"Жирна риба, така як лосось, багата на корисні жири, особливо на жирні кислоти омега-3", — каже Федер. "Велика кількість корисних жирів може допомогти знизити рівень "поганого" холестерину, а також підвищити рівень "хорошого" холестерину. Це може запобігти закупорці артерій і з часом поліпшити здоров'я серця".

Вівсянка

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Вівсянка — один зі смачних і корисних варіантів сніданку. Овес дуже корисний для здоров'я вашого організму, особливо для серця, а все завдяки вмісту клітковини.

"Овес є чудовим джерелом розчинної клітковини і, як відомо, допомагає знизити рівень холестерину", — каже експерт. "Велика кількість розчинної клітковини у вівсянці може допомогти абсорбувати холестерин зі шлунково-кишкового тракту і запобігти закупорці артерій із плином часу". Крім того, овес також є одним із найкращих складних вуглеводів, які ви можете їсти, щоб підтримувати стабільний рівень цукру в крові.

Горіхи

Фото: Pixabay

Коли справа доходить до здорового перекусу, то немає нічого кращого, ніж горіхи. Ці смачні, хрусткі продукти можуть творити чудеса з вашим організмом. Численні переваги для здоров'я роблять їх чудовим вибором навіть для зниження ваги. Федер каже, що горіхи також ідеальний продукт для здоров'я серця.

"Горіхи — відмінне джерело як нерозчинної клітковини, так і корисних жирів", — говорить він. Як і жирна риба, корисні жири і клітковина чудово підходять для зниження рівня поганого холестерину і підвищення рівня хорошого холестерину, що може допомогти запобігти закупорці артерій і поліпшити здоров'я серця. Однак Федер попереджає тих, хто стежить за своєю вагою: "Важливо з'їдати одну або дві жмені горіхів, оскільки вони дуже калорійні".

У прагненні до здорового серця дуже важливо пам'ятати, що не існує чарівної їжі, яка могла б вирішити всі ваші проблеми та запобігти хворобам. Щоб вести максимально здоровий спосіб життя, важливо дотримуватися здорових звичок. Проте ваше харчування, безумовно, є чудовим початком. Замінивши шкідливі продукти цими більш здоровими варіантами, ви зробите крок до зміцнення серця.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.