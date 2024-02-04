Омлет із помідорами та зеленню на тостах: рецепт простого та ситного сніданку

Омлет на тостах не тільки смачний, а й простий у приготуванні, а доступність інгредієнтів роблять цей рецепт чудовим вибором для кожного дня.

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Омлет із помідорами — простий і бюджетний варіант апетитного сніданку. Така страва — ідеальний вибір для швидкого та поживного початку дня. Ніжний омлет із помідорами та ароматною зеленню, поданий на хрустких тостах, забезпечить вас енергією на весь ранок, повідомляє Оnline.

Інгредієнти:

яйця — 3 штуки;

помідори — 2 штуки;

хліб для тостів — 2 скибочки;

свіжа зелень (петрушка, кріп) — за смаком;

олія рослинна — для смаження;

сіль, перець — за смаком.

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Приготування:

Крок 1. Збийте яйця в мисці, додайте сіль і перець за смаком.

Крок 2. Помідори наріжте невеликими кубиками.

Крок 3. На пательні розігрійте трохи олії, вилийте збиті яйця та рівномірно розподіліть їх по пательні.

Крок 4. Після того як яйця почнуть схоплюватися, додайте на одну половину омлету нарізані помідори та зелень.

Крок 5. Коли омлет майже готовий, акуратно складіть його навпіл, утворюючи півколо.

Крок 6. Тим часом підсмажте скибочки хліба до золотистої скоринки в тостері або на сковороді.

Крок 7. Викладіть готовий омлет на тости та подавайте гарячим.

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