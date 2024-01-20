М'ясо просто тане в роті: секрети приготування качиного конфі
Качине конфі — це кулінарний витвір мистецтва, який поєднує в собі традиції французької кухні з сучасними кулінарними техніками.
Конфі — це спосіб приготування качиних ніжок, варених у качиному жирі за низької температури, який робить навіть найжорсткіше м'ясо дуже ніжним. Страва виходить делікатною і незвичайною. Зверху виходить хрустка золотава скоринка, а м'ясо просто тане в роті. Рецептом качиного конфі поділився сайт Food&Mood.
Перші згадки про конфі сягають середньовіччя, коли цей метод використовувався як спосіб консервації. Але з часом качине конфі стало вишуканою стравою, яку цінують гурмани в усьому світі.
Інгредієнти:
- качині ніжки (гомілка і стегна) — 2 штуки;
- крупна сіль — 2 чайні ложки;
- чорний перець — 0,5 чайної ложки;
- подрібнений часник — 3 зубчики;
- гілочки чебрецю, дрібно нарізані — 4 штуки;
- качиний жир — 3 чашки;
- лавровий лист — 2 штуки;
- яблуко або апельсин — 1 шт;
- вершкове масло — 1 ст.л.;
- мед — 1 ст.л.
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Приготування
Крок 1
Товстою голкою наколіть усю поверхню шкіри на качиній ніжці, постарайтеся при цьому не зачепити м'ясо. Це потрібно, щоб жир зі шкіри міг витоплюватися і вільно виходити назовні. Скоринка при цьому вийде тонкою і хрусткою.
Крок 2
Змішайте сіль, перець, часник і чебрець. Добре натріть м'ясо цією сумішшю спецій.
Крок 3
Покладіть м'ясо в пакет або скляний посуд із кришкою і приберіть маринуватися в холодильник щонайменше на добу, а краще на 36 годин.
Крок 4
Розігрійте духовку до 90 градусів.
Крок 5
Поки гріється духовка, витопіть качиний жир. Викладіть його в каструлю з товстим дном і нагрівайте, не даючи закипіти.
Крок 6
Коли жир витопиться, зніміть каструлю з вогню і дайте жиру трохи охолонути.
Крок 7
Покладіть ніжки шкірою догори в глибоку форму для запікання з кришкою. Залийте жиром так, щоб він повністю покрив їх.
Крок 8
Додайте до м'яса лавровий лист, накрийте форму кришкою і відправте в духовку.
Крок 9
Готуйте 5-6 годин або доти, доки м'ясо не буде легко протикатися ножем.
Крок 10
Готові ніжки обережно дістаньте з форми і викладіть на паперовий рушник.
Крок 11
Тим часом розтоплюємо на сковороді вершкове масло з медом. Яблуко або апельсин ріжемо на кружечки.
Крок 12
Коли на поверхні медово-олійної суміші з'являться бульбашки, кладемо туди кружечки фруктів і карамелізуємо їх по 2 хвилини з кожного боку.
Крок 13
На сервірувальні тарілки викладіть карамелізовані фрукти, а зверху на них — ніжки конфі. Полийте карамеллю, що залишилася на сковороді.
Подавайте качине конфі з картоплею або зеленим салатом і насолоджуйтеся кожним шматочком цього кулінарного шедевра.
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