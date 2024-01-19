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"Ґодзілла" у формі ЗС РФ: росіянин змайстрував зі снігу зелений символ 2024 року (фото)

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Фото: УНИАН | Зелена "скульптура", виготовлена росіянином на честь ЗС РФ

Російський символ нового року, на думку громадянина РФ, — це зелений дракон у військові формі. Дракон перетвориться в калюжу після найближчого потепління, бо зроблений зі снігу.

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Житель Бєлгородської області вирішив зліпити зі снігу скульптуру на честь символу нового 2024 року. Чоловік взявся до роботи і змайстрував символічного зеленого "дракона", який одночасно був схожий на міфічну істоту Ґодзіллу та на морського піхотинця ЗС РФ. Світлини зі сніговим витвором опублікували у Telegram-каналі інформаційного агентства УНІАН.

У дописі розмістили три світлини, які у різних ракурсах показують результат роботи жителя Бєлгородщини. Перше зображення зроблене у анфас і у повний зріст. На ньому можна побачити деталі "дракона" — смугастий тільник, кашкет з емблемою у формі якоря, військова форма, на якій виведено літеру Z.

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Фігура "Ґодзілли" також "взута" у масивні чорні чоботи і показує глядачам стиснутий кулак.

Фігура зі снігу, ЗС РФ, зелений дракон, символ року у РФ, символ 2024 Fullscreen
Сніговий символ року у РФ - дракон у військовій формі
Фото: УНИАН

На інших двох зображеннях — символ нового року у напіванфас та вигляд зі спини. Вони дають можливість роздивитись хвіст з зубчастим гребенем, а також ще одну емблему з якорем.

Фігура зі снігу, ЗС РФ, зелений дракон, символ року у РФ, символ 2024 Fullscreen
Дракон у військовій формі ЗС РФ - напіванфас
Фото: УНИАН
Фігура зі снігу, ЗС РФ, зелений дракон, символ року у РФ, символ 2024 Fullscreen
Дракон у військовій формі ЗС РФ - як виглядає хвіст
Фото: УНИАН

У дописі УНІАН не вказано джерело, у якому відшукали світлини з зеленим "драконом". Також не вказано, коли саме було зроблено світлину та як звати снігового скульптора.

Події у РФ — деталі творчості росіян

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про інші приклади скульптурних об'єктів, які створювали пересічні росіяни. Наприклад, 28 грудня 2022 року житель російської глибинки змайстрував фігуру з лайна — на вигляд вона була схожа на зайця чи кроля, символу нового 2023 року. Автор — мешканець Якутії, який заявив, що матеріал збирав у теплу пору року: до цього процесу долучився він сам та його сусід. Цей же автор у 2021 році презентував іншу композицію — тоді його надихнув інший символ нового року — тигр.

Кількома днями раніше, 6 грудня 2022 року, творчість проявили російські чиновники з Чити. Зокрема, у ЗМІ повідомили, що росіяни витратили 8,6 млн рублів, щоб встановити посеред міста льодові фігури солдатів ЗС РФ. Вказувалось, що фігур було 24 і мета їхнього встановлення — підняття патріотичного духу серед росіян.

Тим часом у листопаді 2023 року з фігурами російських солдатів почали ставатись курйози. Наприклад, стало відомо про долю плаката, на якому був зображений загиблий окупант: ним накрили купу сміття у місті Пенза. У січні 2024 року хтось пожартував з росіянкою, яка відправила на війну сина-медика: хтось надіслав їй урну з прахом поки що живого вояки.