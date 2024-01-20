Як приготувати приголомшливий десерт за годину: діставайте з морозилки літні ягоди

Ягідна галета — це напрочуд проста, але водночас елегантна страва, яку можна готувати цілий рік.

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Ягідна галета поєднує в собі хрустке тісто та солодку, соковиту начинку з ягід. Цей десерт ідеально підходить для чаювання або як вишукане завершення вечері. Приготування галети не вимагає особливих кулінарних навичок і займе не більше години вашого часу. У цьому рецепті можна використовувати як свіжі, так і заморожені ягоди. Рецептом смачної ягідної галети поділився сайт Sweet Twittes.

Інгредієнти

Тісто:

пшеничне борошно — 3/4 склянки;

кукурудзяне борошно — 1/4 склянки;

цукор — 1/4 склянки, плюс трохи для посипання;

морська сіль — 1/4 чайної ложки;

вершкове масло (холодне) — 50 г, нарізати на шматочки;

велике яйце, розділене на жовток і білок — 1 шт;

крижана вода — 3 столові ложки.

Для начинки:

суміш ягід (полуниця, чорниця або інші доступні ягоди) — 2 склянки;

цукор — 2 столові ложки;

кукурудзяний крохмаль — 2 столові ложки;

сироп з абрикосового варення — 2 столові ложки.

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Приготування:

Крок 1

Змішайте борошно, кукурудзяний крохмаль, цукор і сіль у середній мисці. Додайте вершкове масло і розітріть його з борошном до отримання грубої крихти. В іншій мисці збийте яєчний жовток із крижаною водою, потім повільно вливайте в суху суміш, розмішуючи до утворення тіста.

Крок 2

Сформуйте з тіста кулю, потім розплющіть її в диск, загорніть у харчову плівку і приберіть у холодильник на 30 хвилин. Після цього розкачайте тісто між двома аркушами пергаментного паперу в коло діаметром близько 20 см і товщиною 3 мм.

Крок 3

Змішайте ягоди з цукром і кукурудзяним крохмалем. Викладіть ягідну суміш у центр кола з тіста, акуратно піднімаючи краї тіста і притискаючи їх до ягід.

Крок 4

Змастіть краї тіста збитим яйцем і посипте цукром. Випікайте в попередньо розігрітій до 190 градусів духовці близько 40 хвилин, поки ягоди не пустять сік і не почнуть пузиритися, а корж стане золотисто-коричневим.

Крок 5

Дістаньте галету з духовки й остудіть. Нагрійте абрикосовий сироп із чайною ложкою води, добре перемішайте і змастіть ягоди, щоб вони почали блищати. Наріжте галету на шматочки і подавайте з морозивом або йогуртом.

Приємного апетиту!

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