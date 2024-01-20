Ви більше не будете купувати чіпси: рецепт домашнього цибулевого печива

Страва не тільки смачна, а й проста в приготуванні, що робить її ідеальним вибором для затишних домашніх вечорів.

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Відкрийте для себе простий спосіб приготування домашнього цибулевого печива, яке стане чудовою заміною магазинним снекам на кшталт чіпсів і сухариків. Зробити таке печиво в домашніх умовах простіше простого, і воно обов'язково здивує вас своїм неповторним смаком і ароматом. Рецептом цибулевого печива поділився сайт Hyser.

Інгредієнти:

маргарин або вершкове масло — 250 г;

світле пиво — 1 склянка;

сирок плавлений — 100 г;

ріпчаста цибуля — 1 шт;

борошно — 3 склянки;

рослинна олія — для смаження;

сіль — за смаком;

мелений червоний перець — за бажанням;

будь-які інші спеції — за смаком;

мак, кунжут, льон або паприка — для посипання.

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Приготування

Крок 1

На рослинній олії обсмажте дрібно нарізану цибулю до золотистого кольору.

Крок 2

Розтопіть маргарин, додайте в нього обсмажену цибулю, сіль, мелений червоний перець і вибрані спеції. Можна додати куркуму та середземноморські трави для аромату.

Крок 3

Додайте тертий плавлений сирок і ретельно перемішайте.

Крок 4

Влийте пиво і поступово додавайте борошно, перемішуючи до утворення еластичного тіста.

Крок 5

Замісіть тісто до однорідності й залиште його в холодильнику на годину.

Крок 6

Розкачайте тісто завтовшки 2 мм, посипте маком, кунжутом, льоном або паприкою і злегка прокотіть качалкою, щоб посипка втиснулася в тісто.

Крок 7

Поріжте тісто на квадратики, ромбики або смужки і викладіть на деко, застелене силіконовим килимком або пергаментом.

Крок 8

Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте до золотистого кольору.

Готовий крекер зніміть із дека і дайте охолонути.

Подавайте з пивом, томатним соком або замість хліба до супу чи салату. Приємного апетиту!

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