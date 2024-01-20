Вічна класика: ніжний бефстроганов із домашньою сметаною
Для приготування соусу використовуйте свіжу домашню сметану — це додасть страві більш насиченого смаку, а сметана точно не згорнеться грудками.
Відкрийте для себе вишукану страву з тонко нарізаної яловичини в ніжному сметанному соусі. Зазвичай для цього рецепта використовується ніжний шматок яловичини, такий як вирізка. Але бефстроганов можна приготувати з будь-якого шматка яловичини, за умови, що його добре відбити і тушкувати трохи довше. Класичним рецептом цієї страви поділився сайт Smachno.in.ua.
Інгредієнти:
- яловичина — 500 г;
- сметана — 200 г;
- вода або м'ясний бульйон — 150 мл;
- ріпчаста цибуля — 250 г;
- томатна паста — 1 ч. л.;
- пшеничне борошно — 1/2 ст. л.;
- вершкове масло — 1 ст. л.;
- соняшникова рафінована олія — 2 ст. л.;
- сіль, чорний мелений перець — за смаком;
- зелень петрушки — за бажанням.
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Приготування:
Крок 1
Тонко наріжте м'ясо поперек волокон, відбийте його трохи.
Крок 2
Наріжте відбиті шматки м'яса смужками завширшки приблизно 1 см.
Крок 3
Розігрійте вершкове масло та соняшникову олію на сковороді та швидко обсмажте м'ясо на великому вогні, помішуючи. Важливо, щоб м'ясо піддавалося обсмажуванню, а не гасінню, тому викладайте його на сковорідку частинами у 2-3 заходи.
Крок 4
Викладіть обсмажені шматочки м'яса на тарілку.
Крок 5
Дрібно наріжте ріпчасту цибулю і трохи обсмажте її на залишках жиру після смаження м'яса до прозорого стану. Потім додайте борошно до цибулі, перемішайте і смажте на середньому вогні ще 1-2 хвилини. За потреби додайте трохи олії.
Крок 6
Залийте цибулю водою або бульйоном, додайте обсмажене м'ясо, посоліть, поперчіть, доведіть до кипіння, накрийте кришкою і тушкуйте на малому вогні 30-35 хвилин або до м'якості м'яса.
Крок 7
Після цього додайте сметану і трохи томатної пасти в сковороду. Перемішайте і тушкуйте під кришкою на малому вогні ще 7-10 хвилин. За потреби скоригуйте густоту соусу, додавши трохи води або борошна. Дайте страві настоятися протягом 10 хвилин перед подачею. Подавайте з картопляним пюре.
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