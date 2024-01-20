Апельсинове чаклунство: рецепт бретонського сабле, яке тане в роті

Відкрийте для себе чудовий рецепт бретонського сабле з апельсиновою цедрою, який перетворює звичайне пісочне печиво на справжній шедевр у світі солодких частувань.

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Сабле — це особливе пісочне тісто, що використовується для створення солодких тартів і печива. Його текстура м'яка та ніжна, що надає виробам із нього хрусткого та розсипчастого характеру. Назву тісто отримало від французького дієслова "sabler", що означає рух долонями під час розтирання борошна з маслом для отримання олійно-борошняної крихти. Цей чудовий рецепт бретонського сабле з апельсином був представлений на сайті Smachno.ua.

Інгредієнти:

вершкове масло (розм'якшене) — 100 г;

борошно — 140 г;

цукор — 90 г;

розпушувач — 10 г;

яєчні жовтки — 2 шт;

цедра половини апельсина — за смаком.

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Приготування

Крок 1

Збиваємо цукор із розм'якшеним вершковим маслом до білизни.

Крок 2

В окремій мисці змішуємо борошно, розпушувач і апельсинову цедру.

Крок 3

З'єднуємо разом борошно та масло з цукром.

Крок 4

Додаємо яєчні жовтки.

Крок 5

Замішуємо м'яке тісто.

Крок 6

Викладаємо тісто між двома аркушами пергаменту і розкачуємо в пласт завтовшки 5-6 мм.

Крок 7

Поміщаємо тісто в холодильник на 30-60 хвилин.

Крок 8

Вирізаємо з тіста кружки і викладаємо на застелене пергаментом деко (або на силіконовий килимок).

Крок 9

Випікаємо печиво в розігрітій до 170 °С духовці 12-15 хвилин.

Бретонське сабле з апельсином готове! Можна заварювати чай і кликати до столу всіх домашніх.

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