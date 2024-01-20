Вихідні будуть сповнені зустрічей та емоцій: три знаки Зодіаку, яким пощастить 20-21 січня 2024 року

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які цими вихідними — 20 і 21 січня — відчують позитивні емоції та отримають масу приємних вражень від цього вікенду. Чекайте на сюрпризи, а також довгоочікувані новини.

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Астрологиня Марія Кузьменко розповіла, кому зі знаків Зодіаку пощастить на цих вихідних — 20-21 січня 2024 року.

Телець

На Тельців на цих вихідних очікує щось пов'язане з їхньою другою половинкою. Ваш партнер подарує вам справжні емоції радості, якими захочеться поділитися з усім світом. Можливі також цікаві знайомства в несподіваному місці або сюрприз, на який ви зовсім не очікували. Приготуйтеся до романтичних і щасливих вихідних.

Водолій

Водолії отримають несподіваний, але дуже приємний дзвінок або смс. Можливо, це підтвердження з довгоочікуваної роботи, якийсь виграш або просто довгоочікувана новина, але зірки обіцяють, що ви будете на сьомому небі від щастя. Також у найближчі два дні вам посміхнеться фортуна, можете купувати лотерейний квиток.

Риби

А на Риб чекає якась поїздка (навіть недалека), що подарує масу позитивних емоцій, а ще цінних фото, які ви будете потім з теплом переглядати. Також, можливо, ви зважитеся на щось екстремальне, що теж залишить вас задоволеними.

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