Рецепти моєї бабусі: апельсинове вино

Головна складність — точно дотриматися рецептури бабусі та набратися терпіння.

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Бабусині рецепти — це не тільки улюблені страви, як-от оладки, зелений борщ, котлети та грінки в яйці. Бабусині рецепти — це чарівність традицій і спогади не тільки нашого дитинства, а й юнацьких років наших мам і тат. А ще перше застілля, на якому озволили скуштувати легкий алкогольний напій, як-от апельсинове вино за бабусиним рецептом, яким з нами поділився французький журнал Marie Claire.

Отже, апельсинове вино. Виявляється, все і просто, і складно водночас. Просто — оскільки всі інгредієнти під рукою. Складно — точно дотриматися рецептури бабусі й усіх процесів. Що ж, приступаємо. Головне — терпіння.

Основні параметри:

обсяг вина — 6 пляшок;

час приготування — 30 хвилин;

час замочування — 40 днів.

Інгредієнти:

5 гірких апельсинів;

1 кг цукру;

1 л бренді;

1 лимон;

5 літрів білого або червоного вина;

2 ванільні палички.

Злегка натріть шкірку апельсинів і лимона. Розріжте їх на четвертинки. У пляшці або великій банці змішайте апельсини та лимон із вином. Додайте бренді, цукор і нарізану шматочками ваніль.

Мацерувати 40 днів. Після відфільтрувати. Зберігати в прохолодному місці.

Якщо ви готуєте рецепт із білим вином, бажано використовувати солодке вино. Якщо ви готуєте рецепт із червоним, виберіть насичене червоне вино. Не забувайте про стручки ванілі, щоб надати особливого смаку.

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